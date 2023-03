Netto: Starkes E-Bike-Schnäppchen für Trekking-Fans

Die Temperaturen steigen und endlich macht es wieder richtig Laune, auch mit dem E-Bike in der freien Natur unterwegs oder an der frischen Luft am Stau des Berufsverkehrs vorbei zur Arbeit zu radeln. Und bei Netto Marken-Discount kannst du dir jetzt im zugehörigen Onlineshop ein neues E-Bike-Schnäppchen zum Top-Preis sichern. Das Maxtron MT 11 (für Herren) oder das Maxtron MT 12 (für Damen) stehen jetzt nämlich dort mit einem Rabatt von jeweils 45 Prozent zum Kauf bereit.

Was bietet das neue E-Bike bei Netto Marken-Discount?

Beide Räder sind mit einem praktischen Gepäckträger und einer 8-Gang-Schaltung von Shimano ausgestattet. Sie bieten einen 250 Watt starken bürstenlosen Heckmotor für den elektrifizierten Antrieb und sind ab Werk mit LED-Beleuchtung ausgestattet. Die Trittunterstützung lässt sich bei Bedarf in fünf Stufen bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h zuschalten. Und natürlich ist auch für Sicherheit gesorgt, indem die beiden Pedelecs mit hydraulischen Scheibenbremsen vorne und hinten ausgestattet sind. Eine Rücktrittbremse gibt es – für Trekking-Bikes ganz typisch – nicht. Zu den weiteren technischen Spezifikationen gehören:

Rahmenhöhe: 50 Zentimeter

Radgröße: 28 Zoll

Lithium-Ionen-Rahmenakku (36 V / 10 Ah / 360 Wh)

Shimano Kettenschaltung

Federgabel am Vorderrad

Reichweite: bis zu 100 Kilometer

zulässiges Gesamtgewicht: 130 Kilogramm

Das Maxtron MT 11 E-Bike ist bei Netto zum Sonderpreis erhältlich – auch als Damenvariante (MT12).

Was kostet das Maxtron E-Bike MT 11 / MT 12?

Normalerweise würde das Maxtron MT 11 (Herren) respektive das Maxtron MT 12 (Damen) stolze 2.199 Euro kosten. Das ist zumindest der unverbindliche Verkaufspreis (UVP), den Netto Marken-Discount in seinem Onlineshop angibt. Wie eingangs erwähnt kannst du davon aber 45 Prozent abziehen, sodass die E-Bikes jetzt bei Netto für nur 1.199 Euro zu haben sind. Einmalig kommen 2,95 Euro für den Versand dazu.

Und genau das macht dieses E-Bike-Schnäppchen zu einem echten Top-Angebot, wie ein aktueller Preisvergleich zeigt. Günstiger gibt es das Pedelec zwar bei Norma, dort musst du aber hohe Versandkosten einkalkulieren und landest dann wieder über dem Endpreis von Netto. In anderen Webshops werden derzeit in der Regel knapp 1.400 Euro fällig.