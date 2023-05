Netto: Sportliches City E-Bike zum Top-Preis

Während Lidl unter anderem mit einem Trekking E-Bike für unter 900 Euro um die Gunst von Radlern buhlt, greift jetzt Wettbewerber Netto Marken-Discount mit einem sportlichen City E-Bike an. Über den Onlineshop des Discounters ist jetzt das Adore Versailles in drei Varianten mit satten 35 Prozent Rabatt erhältlich. Und das drückt den Kaufpreis auf unter 1.000 Euro. Aber können auch die technischen Parameter des Pedelecs für den Stadt- und Dorfverkehr überzeugen?

Netto verkauft Stadt-Pedelec zum Sonderpreis

Bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h ist es möglich, den bei diesem Fahrrad verbauten Elektromotor zur Trittunterstützung zuzuschalten. Und das im Schnitt für bis zu 80 Kilometer. Die Kettenschaltung von Shimano bietet sieben Gänge, ein LED-Display informiert unter anderem über die aktuelle Geschwindigkeit und die verbleibende Akkukapazität. Unterwegs bist du auf 28 Zoll großen Reifen, das Vorderrad ist für mehr Komfort beim Fahren gefedert (50 mm Federweg). Die weitere technische Ausstattung im Detail:

Hinterradmotor mit fünf Unterstützungsstufen (250 Watt)

Schiebehilfe vorhanden

Gepäckträgerakku (374,4 Wh, 10,4 Ah, 36 V)

Gewicht: 23,5 Kilogramm

zulässiges Gesamtgewicht: 150 Kilogramm

geeignet für Menschen mit einer Körpergröße von 160 bis 185 cm (Damen-Variante) respektive 175 bis 195 Zentimeter (Herren-Variante)

Die Herren-Variante des Adore Versailles E-Bikes.

Wichtig: Das City E-Bike mit einer Rahmenhöhe von 48 (Damen) respektive 54 Zentimetern (Herren) ist am Vorder- und Hinterrad mit sogenannten Aluminium V-Brakes, also Felgenbremsen ausgestattet. Eine Rücktrittbremse gibt es nicht. Das ist hinsichtlich der Sicherheit ein Nachteil, denn E-Bikes mit Scheibenbremsen kommen schneller und zuverlässiger zum Stehen.

Was kostet das City E-Bike?

Normalerweise würde das Adore Versailles laut Angaben von Netto 1.556,95 Euro kosten. Das ist zumindest der angegebene unverbindliche Verkaufspreis (UVP). Den unterbietet aber selbst der Hersteller schon jetzt deutlich. Die Schalow & Kroh GmbH verkauft das Pedelec auf ihrer Homepage derzeit nämlich für knapp 1.070 Euro. Bei Netto Marken-Discount kannst du trotzdem sparen. Denn dort gibt es das Adore Versailles jetzt für nur 999 Euro zu kaufen; die Herren-Variante kostet sogar nur 998 Euro. Und für den Versand kommen nur einmalig 2,95 Euro hinzu.

Praktisch: Gibst du im Rahmen deiner Onlinebestellung auf der Homepage von Netto Marken-Discount den Gutscheincode „N-Rabatt-10“ ein, sinkt der Preis derzeit sogar auf unter 900 Euro. Der Gutscheincode ist aber nur für kurze Zeit gültig. Schnell zu sein, kann sich in diesem Fall also lohnen. Denn günstiger konnten wir das E-Bike derzeit in keinem anderen Webshop finden.