Momentan bekommst du die PlayStation 5 bei Netto zu einem besonders attraktiven Preis. Die begehrte Konsole ist dort bereits für rund 400 Euro erhältlich, wenn du auf der Angebotsseite das Häkchen für 10 Prozent Rabatt anklickst. Wer sich dieses Schnäppchen sichert, kann sich auf exklusive PS5-Titel wie Final Fantasy 7: Rebirth oder Rise of the Rōnin freuen – und auf viele weitere Highlights, die 2025 erscheinen. Hier erfährst du alle wichtigen Details zum Deal.

Schlanker Look, viel Power: Die PlayStation 5 Slim überzeugt auf ganzer Linie

Im Angebot ist die überarbeitete Slim-Version mit einem kompakteren Gehäuse. Im Inneren befindet sich hier vor allem eine größere SSD – ganze 1 TB Speicherplatz stehen zur Verfügung. Natürlich dürfen auch gestochen scharfe 4K-Grafiken, kurze Ladezeiten und eine reaktionsschnelle Benutzeroberfläche nicht fehlen. In puncto Leistung hält das schlanke Modell somit problemlos mit der ursprünglichen PlayStation 5 mit. Wer eine Sony-Konsole mit schmalem Design sucht, trifft mit der Slim-Variante somit eine ausgezeichnete Wahl.

Ein echtes Highlight zeigt sich zudem beim Controller. Der DualSense überzeugt mit seinen anpassungsfähigen Triggern und dem intensiven haptischen Feedback, wodurch jede Gaming-Session besonders immersiv wirkt. Ein Exemplar ist selbstverständlich bereits im Lieferumfang enthalten.

Beim Kauf einer Konsole spielt das Spiele-Angebot aber ebenfalls eine entscheidende Rolle. Hier setzt Sony mit einer Vielzahl an Exklusivtiteln klare Akzente. Während Microsoft seine Games sowohl für die Xbox als auch für den PC veröffentlicht, bleiben einige Hits zunächst ausschließlich der PlayStation 5 vorbehalten. Zwar erscheinen manche dieser Titel nach längerer Zeit auch auf Plattformen wie Steam und Co., doch die Wartezeit kann sich ziehen. Kein Wunder also, dass die PS5 in der Gaming-Community deutlich gefragter ist als die Xbox.

Preis-Check: Lohnt sich der Deal bei Netto?

Wenn du dir endlich eine PlayStation 5 ins Wohnzimmer stellen willst, ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Denn nur bis zum 24. Februar schnappst du dir die PS5 bei Netto mit angeklicktem 10-Prozent-Rabatt-Häkchen für nur 401,05 Euro. Das ist im Preisvergleich ein top Angebot, verlangen coolblue, Amazon und andere Händler gerade doch deutlich mehr für die Konsole. Generell ist aktuell kein anderer Shop günstiger. Hier findest du also einen feinen Deal.

Übrigens: Bei Netto bekommst du gerade auch das iPhone 16 erstaunlich günstig. Hier lohnt sich also auch ein Blick drauf.

