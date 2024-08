Netto schmeißt Makita Akkuschrauber zum Discountpreis raus

Sei es zum Möbelaufbau, zur Reparatur der Gartenbank oder ein kreatives Projekt – ein Akkuschrauber erleichtert einem enorm die Arbeit. Auf Billigmarken sollte man dabei aber besser nicht setzen. Denn das Werkzeug soll schließlich lange halten und auch sicher sein. Bei Netto holst du dir jetzt einen Akkuschrauber von Makita mit einem zweiten Wechselakku und einem robusten Transportkoffer zum Discountpreis.

Das bietet der Akkuschrauber von Makita

Der Makita DF488D004 Akkuschrauber ist bei Netto unter den Top 3 Bestsellern der Kategorie „Baumarkt“. Er hilft dir mir mit bis zu 1.400 U/min beim Schrauben und Bohren. Dank des Gewichts von 1,7 Kilogramm und dem ergonomischen Griff mit Softgrip ist er dabei angenehm handlich. Die maximale Bohrleistung in Holz beträgt 36 Millimeter und in Stahl kannst du immerhin mit bis zu 13 Millimeter Durchmesser bohren. Besonders cool: Im Lieferumfang ist gleich noch ein zweiter Akku enthalten. So kannst du bei größeren Projekten einfach den Akku wechseln und hast so noch mehr Laufzeit. Einziges Manko: Eine Arbeitsleuchte ist leider nicht integriert. In schlecht beleuchteten Bereichen musst du also mit einer externen Lichtquelle arbeiten.

Für den Transport zur Baustelle, in den Garten oder zu einem Freund ist außerdem eine robuste Transportbox im Lieferumfang enthalten. Die schützt den Akkuschrauber einerseits vor Stößen, hilft aber auch dabei, eine Hand für andere Sachen freizuhaben.

Akku-Werkzeug zum Schnäppchenpreis: So gut ist der Deal

Schauen wir zum Schluss noch auf den Preis. Netto schreibt einen Preis von 119,99 Euro aus für das Set samt zweier Akkus. Das ist bereits ein Rabatt von 36 Prozent auf den UVP (189,99 Euro). Gibst du im Bestellprozess den Code „N-PUSH6“ ein, streichst du nochmal weitere 6 Prozent von der Rechnung. Das Ergebnis: Inklusive Versandkosten landest du bei nur noch 118,74 Euro. Das ist mit Abstand der aktuelle Bestpreis, wie ein Blick auf den Preisvergleich zeigt. Und bedeutend günstiger war der Akkuschrauber zuvor sogar noch nie. Wie lange sich das Angebot hält, konnten wir aber leider nicht herausfinden.