Wenn du dir mal wieder ein neues Smartphone zulegen möchtest, ist jetzt eine gute Gelegenheit dafür. Zumindest, wenn du im Apple-Ökosystem bleiben oder darauf umsteigen möchtest. Denn bei Netto holst du dir gerade das iPhone 16 dank Gutschein zum Top-Preis. Was du über das Gerät und das Angebot wissen musst, liest du hier.

iPhone 16: Darauf kannst du dich freuen

Über das iPhone 16 selbst müssen wir wahrscheinlich nicht viele Worte verlieren. Hier bekommst du ein hervorragendes Gerät mit einem kompakten 6,1-Zoll-OLED-Display, erstklassigen Kameras (48 + 12 Megapixel) und einem schnellen Prozessor. Mit iOS als Betriebssystem arbeitet es außerdem perfekt mit deinem iPad oder MacBook zusammen. Aber auch als einziges Apple-Gerät in deinem Besitz ist es oftmals eine gute Wahl.

Zwar gab es im Vergleich zum Vorgänger nicht allzu viele Neuerungen. So beträgt die Bildwiederholrate etwa weiterhin nur 60 Hertz und die KI-Funktionen von Apple Intelligence lassen in Deutschland leider noch auf sich warten, aber das ändert sich hoffentlich im Laufe dieses Jahres. Und spätestens dann wird’s nochmal richtig spannend. Und auch sonst: Insgesamt ist das iPhone 16 dennoch eins der besten Smartphones auf dem Markt. Wenn du mehr über das Apple-Gerät wissen möchtest, schau doch mal in unserem Testbericht vorbei.

So gut ist der Preis: Wir machen den Check

Kommen wir nun zum Preis. Bei Netto kannst du dir das iPhone 16 (128 GB) in den Farben Schwarz, Weiß, Blaugrün oder Ultramarin günstig sichern. Zunächst steht auf der jeweiligen Produktseite ein Preis von 868 Euro. Das wäre mit Blick auf den Preisvergleich aktuell kein besonders gutes Angebot. Wenn es aber dabei bliebe, würden wir ja keinen Artikel darüber schreiben. Richtig gut wird der Deal nämlich erst, wenn du den 10-Prozent-Gutschein aktivierst. Dafür musst du das kleine Häkchen auf der Angebotsseite anklicken.

Hier aktivierst du den 10-Prozent Rabatt

Was auf den ersten Blick ebenfalls nicht nach allzu viel klingt, macht am Ende fast 90 Euro Kostenersparnis aus. So stehen zum Schluss nur noch 781,20 Euro auf der Rechnung. Der Versand ist zudem kostenfrei. Und der Blick auf den Preisvergleich zeigt, dass die meisten renommierten Shops derzeit deutlich teurer sind. Lediglich über eBay zahlst du nochmal ein paar Euro weniger.