Netto: Premium Kaffeevollautomat zum echten Discountpreis im Angebot Cedric Litzki 3 Minuten

Ein frischer, heißer Wachmacher am Morgen ist wohl so ziemlich der beste Start in den Tag. Wer dabei nicht nur einen Standard-Kaffee, sondern auch ausgefallenere Kreationen genießen möchte, braucht einen Kaffeevollautomaten. Und einen solchen gibt's jetzt bei Netto im Angebot.