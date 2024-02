Netto: Marken-Werkzeug und -Maschinen zu wirklich günstigen Preisen

Heimwerker aufgepasst: Bei Netto gibt es aktuell zwei tolle Angebote zu Makita-Geräten. Besonders günstig ist dabei dieses 75-teilige Bit- und Bohrer-Set für lediglich 24,99 Euro. Alternativ kannst du dir aber auch gleich einen Werkzeug-Doppelpack mit einem Akku-Bohrschrauber, einer Akku-Pendelhubstichsäge sowie passenden Akkus und einem Ladegerät sichern. Und bei Lidl gibt es zusätzlich ebenso einen Winkelschleifer für unter 30 Euro im Angebot. Wir schauen uns all diese Werkzeug-Deals genauer an.

Makita-Sale: Akku-Werkzeug und Zubehör-Set unschlagbar günstig

Bleiben wir erst mal bei Netto und den Marken-Angeboten rund um Makita-Werkzeug. Den Anfang macht hier das 75-teilige Bit- und Bohrer-Set. Hierbei handelt es sich um das ideale Zubehör für deine nächsten Bohrarbeiten. Neben 35 Bits und 25 Bohrern sind hier ebenso 9 Steckschlüssel und einige weitere Extras inklusive. Das Metall-Zubehör wird zudem in einem praktischen Kunststoffkoffer geliefert. Netto sorgt insbesondere bei diesem Deal für einen Preis-Knüller: Das Bit- und Bohrer-Set von Makita kostet aktuell nur noch 24,99 Euro, plus 5,95 Euro Versandkosten. Kein anderer Anbieter im Netz kann diesen Preis unterbieten, hier zahlst du teilweise nämlich sogar über 35 Euro.

Im Werkzeugkoffer kannst du das Zubehör ordentlich verstauen

→ Makita Bit- und Bohrer-Set mit 75 Teilen für 24,99 Euro

Wer hingegen Akku-Werkzeug wie einen Bohrschrauber sucht, sollte sich dieses Geräteset von Makita ein mal genauer anschauen. Hier bekommst du neben dem Akku-Bohrschrauber auch noch eine Akku-Pendelhubstichsäge, zwei passende 12 V Akkus sowie ein Schnellladegerät. Der Schrauber punktet dabei trotz seiner handlichen Größe mit einer starken Leistung. Mit einem maximalen Drehmoment von 30 Nm sowie bis zu 1.700 U/min bohrst du hiermit problemlos in Holz (bis zu 21 mm) und Stahl (bis zu 10 mm).

Makita Akku-Bohrschrauber CXT DF333D

Mit der Makita Akku-Pendelhubstichsäge bekommst du ein zweites, hochwertiges Gerät dazu. Dieses liefert dir eine maximale Schnittleistung von 65 mm bei Holz sowie 2 mm bei Stahl. Die Grundplatte ist dabei beidseitig um 45° schwenkbar. Dank des geringen Gewichts von unter 2 kg (inklusive Akku) liegt das Akku-Werkzeug beim Arbeiten gut in der Hand, während zahlreiche Schutzfunktionen für die nötige Sicherheit sorgen.

Makita Akku-Pendelhubstichsäge CXT JV101D

Das Werkzeugset von Makita ist bei Netto momentan 25 Prozent günstiger zu haben und kostet dadurch nur noch 222 Euro (plus Versand). Doch das war noch nicht alles: Der Discounter legt zusätzlich auch noch einen Filial-Gutschein im Wert von 50 Euro obendrauf. Diesen kannst du bei deinem nächsten Einkauf in einer Netto-Filiale einlösen.

→ Makita Akku Geräteset für 222 Euro + 50-Euro-Gutschein

Auch Lidl lohnt sich: Winkelschleifer für unter 30 Euro

Fernab der Makita-Geräte bei Netto sorgt Lidl aktuell für einen weiteren Hingucker in Sachen Werkzeuge. So kannst du dir für lediglich 29,99 Euro einen Winkelschleifer der Marke Parkside sichern. Hinzu kommen hier zwar ebenfalls noch 5,95 Euro Versandkosten, trotzdem sicherst du dir so ein 1.200 Watt starkes Werkzeug zum kleinen Preis. Die 6-stufig regelbare Drehzahl erreicht bis zu 12.000 U/min und lässt dich Metall, Stein, Beton oder andere Materialien bearbeiten. Hierfür benötigst du nur die passenden Scheiben (bis 125 mm Durchmesser). Eine Trennscheibe ist zudem im Lieferumfang bereits inklusive.

Selbst besonders robuste Materialien können mit dem Winkelschleifer bearbeitet werden

→ Parkside Winkelschleifer für 29,99 Euro