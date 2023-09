Netto-Kracher: 50-Euro-Gutschein für Kauf eines Mini-Kühlschranks

Wer kennt es nicht: Die Spätsommerparty soll steigen, aber der heimische Kühlschrank bietet nicht ausreichend Platz für einen feuchtfröhlichen Sommerausklang. Für Bier, Radler und alkoholfreie Getränke muss dringend mehr Platz her. An dieser Stelle kann ein freistehender Mini-Kühlschrank Abhilfe schaffen. Und einen solchen gibt es jetzt im Onlineshop von Netto Marken-Discount zum Top-Preis. Mehr noch: Wer sich jetzt für den Telefunken CF-31-121-B Kühlschrank in Schwarz, Silber oder Weiß entscheidet, bekommt online einen Gutschein für einen Einkauf bei Netto in Höhe von 50 Euro kostenlos dazu.

Kleiner Kühlschrank für große Partys

Der kleine Kühlschrank mit Abmessungen von 83 x 48 x 50 Zentimetern und 90 Litern Nettonutzinhalt ist mit einer Innenbeleuchtung, Abtauautomatik und intelligenter Temperaturregelung ausgestattet. Zu zwei Ablageflächen gesellt sich ein Gemüsefach, das alternativ natürlich auch für die Lagerung von Flaschen oder Getränkedosen nutzbar ist. Ideal, um ihn auch in einem Gartenhäuschen oder in einem Vereinsheim zu nutzen. Praktisch: Die Füße des rund 24 Kilogramm schweren Kühlschranks sind höhenverstellbar, der Türanschlag wechselbar. Der Energieverbrauch liegt bei 86 kWh pro Jahr. Bei einem Strompreis in Höhe von 32 Cent pro Kilowattstunde (kWh) entspricht das Kosten in Höhe von rund 27,50 Euro pro Jahr.

Der Telefunken CF-31-121-W Kühlschrank ist jetzt bei Netto zum Top-Preis zu haben.

Was kostet der Telefunken Kühlschrank CF-31-121-W?

Regulär ist der kleine Kühlschrank aus dem Hause Telefunken zu einem Preis von knapp 230 Euro zu haben. Diesen Kurs hat der Hersteller zumindest als unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) festgelegt. Netto zieht davon 21 Prozent ab und bietet das Kühlgerät zu einem Preis von knapp 180 Euro zuzüglich 2,95 Euro Versandkosten an.

Das allein ist schone in waschechtes Top-Angebot, doch Netto legt noch einen drauf. Denn aktuell ist ein Gutschein in Höhe von 50 Euro für einen Einkauf bei Netto Marken-Discount inklusive. Aber nur noch bis zum 1. Oktober 2023. Der Gutschein lässt sich in allen Netto-Filialen einlösen, nachdem er etwa vier Wochen nach Kühlschrank-Kauf per E-Mail an dich geschickt wurde. Der Gutschein ist ohne Mindesteinkaufswert einlösbar und drei Monate ab Ausstellungsdatum gültig.