Netto: Gasgrill-Kracher zum Spitzenpreis

Der Juskys Louisiana wird über den Onlineshop von Netto mit einem Rabatt von 35 Prozent auf den unverbindlichen Verkaufspreis des Herstellers (UVP) angeboten. Der kleine Gasgrill für eine gepflegte BBQ-Runde bietet drei Brenner aus Edelstahl mit einer Wärmegesamtleistung von 8,1 kW, die sich einzeln per elektrischer Piezozündung aktivieren lassen. Im Handumdrehen bereitest du so Bratwürste, Steaks, Rippchen, Fisch oder Gemüse in deiner neuen Außenküche zu.

Netto: Einsteiger-Gasgrill zum Traumpreis abstauben

Nutzbar ist der Juskys Louisiana Gasgrill mit Butan und Propan bei einem Gasdruck von 50 mbar. Den Durchflusswert gibt Netto mit 612 Gramm pro Stunde an, die Flammenregelung ist über drei Drehknöpfe stufenlos möglich. Aufgrund der recht kompakten Abmessungen von 110 Zentimetern in der Breite und 53 Zentimetern in der Tiefe ist der kleine Gasgrill nicht nur im Garten nutzbar, sondern (sofern erlaubt) auch auf einem Balkon oder als mobiler Begleiter beim Camping. Zugriff auf die im Unterschrank verstaute Gasflasche oder dort gegebenenfalls noch lagerndes Grillzubehör ist über eine sich öffnende Tür mit Griff möglich.

Praktisch: Im Deckel des Gasgrills ist eine Temperaturanzeige integriert. Der rostfreie Grillrost aus emailliertem Stahl (52 x 38 Zentimeter) verspricht eine gute Wärmeleitung. Zusätzlich ist ein Warmhalterost (48,5 x 13,5 Zentimeter) nutzbar. Über zwei Rollen lässt sich der Juskys Louisiana Gasgrill problemlos manövrieren, auf zwei Seitenablagen besteht die Möglichkeit, Grillgut vor und nach dem Grillen zwischenzulagern.

Juskys BBQ Gas-Grill Louisiana bei Netto im Angebot.

Was kostet der Juskys BBQ Gasgrill Louisiana?

Der BBQ Gasgrill Louisiana von Juskys kostet normalerweise knapp 200 Euro. Er wird aktuell aber vom Hersteller bereits deutlich reduziert verkauft: für knapp 150 Euro ohne zusätzliche Versandkosten. Diesen Preis unterbietet Netto nochmals kräftig. Der Lebensmitteldiscounter stellt den kleinen Gasgrill für Einsteiger ab sofort zu einem Preis von nur 129,99 Euro zur Verfügung. Einmalig kommt noch eine Versandkostenpauschale in Höhe von 2,95 Euro dazu. Kein anderer Onlineshop bietet den Gasgrill derzeit laut eines aktuellen Preisvergleichs günstiger an.

