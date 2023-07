Netto: E-Bike zum Knallerpreis – Cityrad für unter 1.000 Euro

Angeboten wird das Zündapp Z517, das einen 48 Zentimeter hohen Tiefeinsteiger-Rahmen und 28 Zoll große Reifen mit Reflexstreifen bietet. Bequemes Auf- und Absteigen ist damit stets garantiert. Hinzu kommt, dass eine Federgabel mit 50 mm Federweg und einstellbarer Vorspannung am Vorderrad nutzbar ist. Sie macht das Fahren auch auf unebenem Untergrund wie Kopfsteinpflaster komfortabel.

Cityrad bei Netto kaufen: bis zu 115 Kilometer Reichweite

Hinzu kommen sieben über einen Drehgriffschalter einlegbare Gänge. Außerdem fünf bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h über ein LCD-Display am Lenker auswählbare Unterstützungsstufen und eine im Alltag immer wieder praktische Schiebehilfe. Für das Transportieren von kleineren Gegenständen ist am Lenker ein Korb mit einem Volumen 15 Litern montiert. Die LED-Beleuchtung ist sowohl vorn als auch hinten bereits ab Werk montiert. Und die Reichweite liegt abhängig von Wetter und Gewicht des Nutzers bei bis zu 115 Kilometern. Weitere wichtige Spezifikationen:

Radnabenmotor vorne (250 Watt / 40 Nm)

Akku am Sitzrohr (374,4 Wh / 10,4 Ah / 36 V)

Felgenbremsen (V-Brakes) und Rücktrittbremse

Gewicht: ca. 25 Kilogramm

zulässiges Gesamtgewicht: 120 Kilogramm

empfohlen für 155 bis 190 Zentimeter Körpergröße

Modern und sportlich zugleich: das Zündapp Z517.

Was kostet das City E-Bike?

Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) für das Zündapp Z517 liegt nach Angaben von Netto bei 1.849 Euro. Davon zieht der Discounter aber satte 47 Prozent ab und bietet das elektrifizierte Hollandrad für nur 966 Euro an. Und das ist ein echtes Top-Angebot. Denn weil auch nur 2,95 Euro für den Versand dazu kommen, bietet derzeit kein anderer Online-Shop das Pedelec günstiger an. Mindestens knapp 1.100 Euro sind aktuell in anderen Webshops zu bezahlen. Netto bietet also einen waschechten E-Bike-Preisknaller, der hauptsächlich die Herzen von E-Bike-Einsteigern höher schlagen lässt.