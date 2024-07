Netto: E-Bike-Kracher für unter 1.000 Euro

Sportlich modern und gleichzeitig richtig günstig präsentiert sich ein neuer E-Bike-Deal, der ab sofort im Onlineshop von Netto Marken-Discount verfügbar ist. Dort kannst du jetzt nämlich mit satten 56 Rabatt auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) das Telefunken Expedition Trekking E-Bike kaufen. Und zwar einerseits in einer Ausführung für Herren (XC941) mit Trapezrahmen, aber auch in einer Damen-Variante (XC940) mit Tiefeinstieg.

Telefunken Trekking E-Bike bei Netto günstig kaufen

Netto bietet das mit einem 50 Zoll hohen Alu-Rahmen ausgestattete Pedelec mit Vollausstattung an. Heißt: Du darfst dich nicht nur über eine Federgabel freuen, sondern auch über stolze 24 Gänge, Reflexring-Reifen, ab Werk montierte Beleuchtung, Gepäckträger und einen Seitenständer. Auch an hydraulischen Scheibenbremsen vorne und hinten fehlt es diesem E-Bike-Schnäppchen nicht, was ein Plus hinsichtlich der Sicherheit ist.

Hinterrad-Motor (250 Watt)

Anfahr- und Schiebehilfe

teilintegrierter Li-Ion-Akku (36 Volt / 11,6 Ah / 417,6 Wh)

bis zu 100 Kilometer Reichweite

28-Zoll-Bereifung

zulässiges Gesamtgewicht: 120 Kilogramm

Telefunken E-Bike XC941 (Herren)

Der Preis: Überraschend niedrig

Normalerweise steht auf dem Preisschild dieses auch optisch attraktiven E-Bikes ein vierstelliger Betrag. Denn Netto gibt einen UVP in Höhe von 2.299,90 Euro an. Zieht man davon den eingangs erwähnten Rabatt in Höhe von 56 Prozent ab, landet man nur noch bei schmalen 999,99 Euro. Einmalig kommen noch geringe Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro hinzu. Zubuchen kannst du bei Bedarf zudem eine Fahrradversicherung für 79,99 Euro, die neben Unfallschäden auch Diebstahl abdeckt.

Wie gut das Angebot von Netto wirklich ist, zeigt auch ein aktueller Preisvergleich: Nirgendwo sonst ist das E-Bike von Telefunken derzeit nämlich günstiger zu bekommen als hier. Und das gilt gleichermaßen für das Damen-, wie auch für das Herren-Modell.

