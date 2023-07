Netto: Balkonkraftwerk zum Kampfpreis im Angebot

Balkonkraftwerke sind das neue „Must-have“ für jeden Haushalt. Zwar sind die Strompreise in den vergangenen Wochen wieder stark gefallen, es kann sich aber noch immer schnell rentieren, eine Mini-Photovoltaikanlage zu nutzen. Denn einen Teil des im Haushalt benötigten Strombedarfs mit Sonnenenergie zu decken, schont natürlich trotzdem den Geldbeutel. Bei Netto Marken-Discount ist jetzt ein Balkonkraftwerk zum Kampfpreis erhältlich. Satte 57 Rabatt auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) sind möglich.

Mini-PV-Set: Strom sparen mit der Hilfe von Sonnenenergie

Das Vale Balkonkraftwerk MiniPV 600-DY-M60 ist eine einfache Plug-and-Play-Lösung, die du nur passend aufstellen oder montieren musst, um sie anschließend über eine einfache Steckdose mit dem Stromnetz deines Haushalts zu verbinden. Neben den notwendigen Steckern sind beim neuen Netto-Angebot auch der passende Mikro-Wechselrichter und zwei Solarpanels im Lieferumfang inklusive. So kannst du Sonnenstrahlen in elektrische Energie umwandeln, die der Wechselrichter in netzkonformen Wechselstrom umsetzt. Netto stellt bei einem Einsatz unter optimalen Bedingungen eine Ersparnis von bis zu 600 kWh pro Jahr in Aussicht.

Die Solarmodule bieten jeweils eine Leistung von 410 Watt und werden mit einer Produktgarantie von 15 Jahren vermarktet. Die Leistungsgarantie liegt laut Herstellerangaben sogar bei 25 Jahren. Dank PERC-Technologie ist auch bei weniger guten Lichtverhältnissen noch ein grundsolider Energieertrag möglich. Wie viel Energie das Balkonkraftwerk aktuell generiert, lässt sich jederzeit zum Beispiel über die Solarman- oder die Deye Cloup App prüfen. Denn in den Wechselrichter ist praktischerweise eine WLAN-Schnittstelle integriert, die eine Überwachung der Stecker-Solaranlage erlaubt.

VALE Balkonkraftwerk MiniPV 600-DY-M60

Was kostet das Balkonkraftwerk von Vale bei Netto?

Regulär liegt der UVP für das Vale Balkonkraftwerk MiniPV 600-DY-M60 nach Angaben des Discounters bei knapp 1.000 Euro. Netto bietet das Set aber derzeit in seinem Onlineshop zu einem Preis von nur knapp 430 Euro an. Lieferzeit: circa fünf Werktage. Offiziell soll zusätzlich noch einmalig ein Versandkostenzuschlag in Höhe von 70 Euro anfallen, im Rahmen einer Testbestellung unserer Redaktion wurde diese Logistikpauschale aber nicht berechnet.

Das von Netto angebotene Balkonkraftwerk mit 600 Watt Wechselrichter-Leistung ist übrigens ein Angebot zum Kampfpreis. Denn ähnlich ausgestattete Photovoltaik-Anlagen sind gegenwärtig in der Regel erst für knapp 500 Euro oder mehr zu haben.

Für den Betrieb des Balkonkraftwerks ist keine zusätzliche Genehmigung notwendig. Eine Anmeldung beim örtlichen Stromnetzbetreiber und bei der Bundesnetzagentur ist aber vorzunehmen.

