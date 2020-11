Netflix für die Hälfte: Das ist das Streaming-Schnäppchen des Tages

Ein TV-Event im „klassischen“ Fernsehen oder doch lieber bei Netflix aus den Vollen schöpfen? Keine leichte Wahl, zugegeben. Aber gut, wenn man sie hat, oder?

Der TV-Streaming-Anbieter waipu.tv sorgt zum Black Friday für beste Unterhaltung zum besten Preis und bietet nicht nur sein Perfect-Plus-Paket mit 158 Sendern zum halben Preis an. Auch das Kombi-Angebot mit Netflix Standard-Abo kostet nur 11,75 Euro pro Monat – der Streaming-Primus selbst verlangt für dieses Abo allein 11,99 Euro. Die perfekte TV-Unterhaltung gibt es zum Streaming-Hochgenuss also geschenkt.

Zeit für dein HD-Upgrade

Gehörst du auch zu den Leuten, die noch überwiegend in SD fernsehen, weil man für höhere Bildqualität im Free-TV oftmals extra zur Kasse gebeten wird – Stichwort HD Plus? Dann gönn dir mit waipu.tv ein Upgrade. Denn dort empfängst du nicht nur 134 Sender in brillantem HD auf 4 Geräten gleichzeitig. Du kannst auch bis zu 100 Stunden Programm in der Cloud aufzeichnen, ohne Extrakosten. Deine TV-Features in der Übersicht:

158 Sender, 134 in HD

Aufnahmespeicher 100 Stunden

4 Geräte gleichzeitig

HD-Option enthalten

Pay-TV-Option enthalten

Pause-Funktion enthalten

Restart enthalten

Monatlich kündbar

6,50 Euro/Monat fürs erste Jahr – TV-Deal sichern

134 HD-Sender kommt dir viel vor? Das könnte daran liegen, dass du darunter auch eine Vielzahl von hochkarätigen Pay-TV-Programmen empfängst. Zum Beispiel das TNT-Trio bestehend aus TNT Serie, TNT Film und TNT Comedy. Spannende Serien und Filme erlebst du auch auf Syfy, 13th Street und Universal TV. Und wenn dir der Sinn nach Doku steht, wählst du zwischen History, SPIEGEL Geschichte, Docubox, Planet oder SPIEGEL TV Wissen. Aber du findest bei waipu.tv auch exklusive Kanäle von namhaften Partnern wie Focus oder ADAC, die du nirgends sonst siehst.

Im Rahmen der Deal-Woche, die bei waipu.tv „Cyberweek“ genannt wird, bezahlst du für das erste Jahr nur 6,50 Euro im Monat, danach gilt wieder der normale Preis von 12,99 Euro wenn du nicht kündigst – was du schon während der ersten 12 Monate jederzeit monatlich tun kannst.

Netflix – ikonische Unterhaltung zum symbolischen Preis

Keine Frage: Netflix ist der Streaming-Dienst, über den man spricht. Die Original-Serien werden nicht selten zu Hits und auf neue Staffeln von Stranger Things oder Haus des Geldes fiebern regelmäßig Millionen Fans weltweit hin.

Die gute Unterhaltung lässt sich das US-Unternehmen in der Regel gut bezahlen: Für das Standard-Abo werden 11,99 Euro monatlich in Rechnung gestellt. Wer den Service kennt, schätzt und vor allem regelmäßig nutzt, zahlt diesen Preis gern. Wer einfach mal reinschnuppern will, wartet vielleicht noch auf die besondere Gelegenheit. Hier ist sie!

Denn auch waipu.tv Perfect Plus zusammen mit Netflix ist im Preis im Rahmen der „Cyberweek“ um die Hälfte reduziert: Nur 11,75 Euro stellt waipu.tv für beide Premium-Services zusammen in Rechnung. Das heißt für dich: Einen von beiden Diensten bekommst du ein Jahr geschenkt! Oder: Du sicherst dir Netflix für rechnerisch 5,25 Euro.

Auch bestehende Netflix-Nutzer können von dem Angebot profitieren und brauchen keinen neuen Netflix-Account erstellen – die Watchlist und alle Profile bleiben bestehen. Nachdem die Konten verbunden sind, rechnet Netflix nicht mehr mit dir ab, sondern direkt mit waipu.tv – du hast dann nur noch einen günstigen Monatspreis: 11,75 Euro im ersten Jahr und ab dem 13. Monat 23,49 Euro. Auch das Kombi-Angebot ist jederzeit monatlich kündbar.

Große Unterhaltung auf dem großen Bildschirm – ganz einfach

Fernsehen in perfektem HD kannst du mit waipu.tv auf beinahe allen deinen Geräten genießen – fast überall dort, wo auch Netflix läuft. Smartphones und Tablets mit Android und solche von Apple sind darunter, das ist klar. Auch dein Apple TV (4. Generation) versteht sich auf beste TV-Unterhaltung. Samsung-Fernseher (ab 2017) und Android TVs unterstützen waipu.tv ebenfalls mit eigenen Apps.

Wenn du keinen passenden Smart TV hast, willst du deinen Fernseher vielleicht mit einem Streaming-Stick startklar machen. Bei tink gibt es den neuesten Chromecast Ultra mit Android TV im Black Friday Angebot. Und auch um die Alternative von Amazon, den Fire TV Stick 4K, tobt eine irrwitzige Rabattschlacht. Mit diesen smarten Sticks zum kleinen Preis katapultierst du dich im Nu in die TV-Gegenwart.

Was ist besser? Der große Vergleich: Fire TV Stick 4K gegen Google Chromecast

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.