Netflix billiger: Dieses Angebot von waipu.tv bringt 40 % Rabatt

Wer sich teure Kabelanschlüsse sparen will, nicht aber gänzlich auf Fernsehen verzichten möchte, hat mit waipu.tv die Möglichkeit auf ein entspannteres TV-Erlebnis. Buchst du ein Netflix-Abonnement dazu, bekommst du das Beste aus beiden Welten zum Sparpreis. Noch bis zum 30. September kannst du dir einen satten Rabatt von 40 Prozent auf die ersten vier Monate sichern. Insgesamt kannst du dabei bis zu 38 Euro sparen. waipu.tv ist außerdem monatlich kündbar und somit bist du an keinen Vertrag gebunden.

Solltest du für die Buchung Rabatt-Codes benötigen, kannst du folgende verwenden:

Perfect: TV4U

Perfect Plus mit Netflix Standard: NF4U

Ab 5,99 Euro monatlich unbegrenztes HD-Fernsehen

Die Geburtstagsrabatte gelten für die Pakete Perfect und Perfect Plus mit Netflix Standard. Mit dem TV-Streaming-Dienst kannst du durch 111 HD-Sender zappen und profitierst zusätzlich von zahlreichen anderen Möglichkeiten. Du kannst bis zu 100 Stunden TV-Material aufnehmen und überall aufrufen, wo waipu.tv verfügbar ist. Der Dienst kann auf vielen Endgeräten live und in HD gestreamt werden, darunter fallen auch TV-Sticks, Smart-TVs oder Apple TV. Auch live anlaufende Serien und Filme kannst du beliebig pausieren und weiterspielen lassen. Zudem kannst du auf die „waiputhek“ zugreifen und insgesamt 10.000 Inhalte aufrufen. Ohne Netflix-Abo erhältst du all diese Funktionen für nur 5,99 Euro statt 9,99 Euro im Monat.

Seit neuestem kooperiert waipu.tv mit Netflix und bietet im Perfect Plus Paket eine inbegriffene Netflix-Mitgliedschaft an. Das Perfect Plus Paket kostet dich jetzt nur 12,29 Euro monatlich und beinhaltet Netflixs Standard-Abo, das allein schon 11,99 Euro im Monat kostet. Was dieses Angebot für dich bedeutet: Es gibt ein waipu.tv-Abo fast ohne Zusatzkosten dazu!

Du hast bereits ein Netflix-Konto? Kein Problem, denn du kannst nach Kauf eines waipu.tv Pakets deine Konten verbinden und streamst zum Sparpreis.

