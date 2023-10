Nationale & internationale Zeitungen als Flatrate: So kommst du für 99 Cent dran

Was Netflix in Sachen Video-Streaming ist, ist der Anbieter Readly für Magazine und Zeitungen. Mit dem Abo hast du nämlich unbegrenzten Zugriff auf zahlreiche Publikationen. Und das alles praktisch in einer App. Was dir bei Readly alles geboten wird, erfährst du hier.

Riesen-Auswahl stets griffbereit – auch offline

Wer seine Lieblingsmagazine und -Zeitungen gebündelt in einer App genießen und dabei auch noch Geld sparen möchte, sollte sich Readly einmal genauer anschauen. Der Anbieter stellt dir mit einem Abo mehr als 7.000 Magazine und Zeitungen weltweit zur Verfügung. Mit dabei sind nationale wie internationale Tageszeitungen, Illustrierte und Fachmagazine. Wenn du also nach der „Welt“ auch noch die britische Perspektive des „Guardians“ oder die Österreichischen beziehungsweise Schweizer Meinungen aus dem „Standard“ oder der „NZZ“ anschauen möchtest, geht das hier. Ohne Aufpreis. Ohne zig Abos. Aktuell kannst du den Service einen Monat lang für lediglich 99 Cent testen.

In der Readly App werden über 7.000 Magazine und Zeitungen in einem Abo gebündelt. So hast du deine Lieblingspublikation immer griffbereit in der Hosentasche. Die Auswahl ist quasi grenzenlos: Bild, Bunte, t3n, Focus, Wohnen & Garten und viele Zeitschriften mehr sind Teil des Angebots. Hinzu kommen noch einige internationale Publikationen, unter anderem aus England und Frankreich. Das Besondere: Du hast hierbei nicht nur Zugriff auf die aktuellen Veröffentlichungen, sondern kannst auch vergangene Ausgaben lesen.

Außerdem lassen sich alle Magazine und Zeitungen ebenfalls downloaden und anschließend offline aufrufen. Dadurch eignet sich Readly sowohl perfekt für die tägliche Bahnfahrt als auch den nächsten Urlaub. Ein weiterer großer Vorteil ist die mobile reading-Funktion. Die verschiedenen Artikel werden über die App nämlich für einen optimalen Lesekomfort auf dein mobiles Gerät angepasst. Egal, ob Smartphone, Tablet oder Laptop. Gleichzeitig tust du mit Readly etwas Gutes für die Umwelt. Laut dem Anbieter sparte digitales Lesen mit Readly im Jahr 2022 über 16.000 Tonnen CO₂ ein im Vergleich zu anderen Leseformaten.

Über 7.000 Magazine und Zeitungen in nur einem Abo

Wir haben den Anbieter auch bereits selbst testen können: In unserem Test überzeugte uns neben der intuitiven App sowie dem hohen Lesekomfort insbesondere die große Auswahl von Readly. Für nischige Fachzeitschriften, tagesaktuelle News oder um öfter mal etwas Neues auszuprobieren, lohnt sich das Abo in jedem Fall.

Readly jetzt für nur 99 Cent testen: Monatlich kündbar & ohne versteckte Kosten

Doch nicht nur die Umwelt, auch dein Geldbeutel wird mit Readly geschont. So kannst du die App momentan für lediglich 99 Cent einen ganzen Monat lang testen. Anschließend fallen monatlich 11,99 Euro an. Ein fairer Preis, wenn man bedenkt, dass einzelne Magazine und Fachzeitschriften gut und gerne 6 bis 10 Euro pro Monat kosten können. Anstelle mehrerer kostspieliger Einzel-Abos kann es sich daher definitiv lohnen, auf Readly umzusteigen. Zusätzliche oder versteckte Kosten gibt es keine, außerdem kannst du stets monatlich kündigen. Und teilen lässt sich das Abo zusätzlich ebenfalls noch. Mit nur einem Account kannst du nämlich fünf Profile auf bis zu fünf unterschiedlichen Geräten anlegen.