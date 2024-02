Narwal Freo X Ultra: Premium Saugroboter vorbestellen & satte 240 Euro sparen

Narwal ist eine beliebte Marke, wenn es um hochwertige Saugroboter geht. In der Vergangenheit konnte uns im Test so beispielsweise der Narwal Freo bereits vollends überzeugen. Und auch der brandneue Narwal Freo X Ultra hat das Potenzial zum Haushalts-Tipp. Die hohe Saugkraft und die haarverwicklungsfreie Hauptbürste nehmen es etwa mit allerlei Staub und Haaren auf, während die integrierte Wischfunktion selbst besonders hartnäckige Verschmutzungen säubert. Mitte März kommt der neue Saugroboter von Narwal auf den Markt. Wer bereits jetzt vorbestellt, spart jedoch gewaltig und bekommt on top noch coole Extras geschenkt. Wir stellen dir die Vorbesteller-Aktion sowie den Haushaltshelfer selbst hier genauer vor.

Mit diesem Saugroboter samt Wischfunktion sind selbst starke Verschmutzungen kein Problem

Schauen wir uns den Narwal Freo X Ultra einmal genauer an. Der Saugroboter ist speziell dafür konzipiert, es selbst mit hartnäckigen Verschmutzungen aufzunehmen. Dafür sorgt unter anderem die 8.200 Pa starke Saugkraft, welche sowohl Hart- als auch Teppichböden in deiner Wohnung effektiv von Staub befreit. Ein großer Vorteil macht sich zudem bei der Hauptbürste bemerkbar. Diese verfügt nämlich über ein aerodynamisches Design, welches dafür sorgt, dass keinerlei Haare auf der Bürste zurückbleiben. Dies wurde sogar von TÜV und SGS zertifiziert.

Neben dem Saugen greift dir der Haushaltshelfer aber auch noch beim Wischen unter die Arme. Und hier hat Narwal ebenso mitgedacht. Der Freo X Ultra besitzt anhebbare Wischmopps im Dreiecks-Design, welches für noch mehr Wischfläche sorgt. Mit bis zu 12 N Druck sowie einer Drehgeschwindigkeit von 180 rpm wird dein Boden dadurch effektiv gewischt. Ein absolutes Highlight ist des Weiteren die sogenannte DirtSense-Funktion. Dieses KI-gestützte Feature sorgt dafür, dass der Saugroboter eigenständig den Verschmutzungsgrad deiner Böden erkennt. Sollte ein Reinigungsgang bei besonders hartnäckigem Schmutz nicht ausreichen, wischt der Roboter den betroffenen Bereich einfach erneut.

Die effektive Laser-Navigation verhindert Kollisionen

Abgerundet wird das hervorragende Gesamtpaket unter anderem noch von der genauen Laser-Navigation, der vergleichsweise geringen Lautstärke (58 dB) sowie der Akkulaufzeit von 3,5 Stunden, welche für rund 260 m² ausreichen soll. Der Narwal Freo X Ultra ist obendrein selbstreinigend und muss dank des 1-Liter-Staubbeutels nur rund alle 7 Wochen entleert werden.

Narwal Freo X Ultra: So sparst du bereits jetzt 240 Euro & sicherst dir gratis Zubehör

Falls dein Interesse jetzt geweckt ist, solltest du dir den Narwal Freo X Ultra unbedingt vorbestellen. Dadurch sparst du nämlich gewaltig! Registriere dich dafür einfach auf dieser Aktionsseite und zahle dabei 10 Euro an. Dadurch sicherst du dir nicht nur cooles gratis Zubehör für den Saugroboter, sondern zusätzlich ebenso einen Coupon im Wert von 240 Euro. Dieser drückt den Preis für den Haushaltshelfer auf nur noch 959 Euro. Ausgeliefert wird der Narwal Freo X Ultra übrigens Mitte März. Dann sollte der Saugroboter ebenso bei Amazon erhältlich sein.

→ Narwal Freo X Ultra vorbestellen und 240 Euro sparen