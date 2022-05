Nächster Aldi-Konter von Lidl: Sechs neue E-Bike-Schnäppchen

E-Bikes, E-Bikes, E-Bikes. Das Angebot an elektrifizierten Fahrrädern zum Sonderpreis nimmt kein Ende. Bei Lidl ist jetzt die nächste Runde an E-Bike-Deals gestartet. Und dabei sind E-City-Räder ebenso mit Rabatt erhältlich, wie E-Trekking-Räder und ein Mountainbike. Sogar ein elektrifiziertes Klapprad ist mit von der Partie. Wir zeigen dir, was die Räder können und vor allem, ob sich ein Kauf hinsichtlich des Preises überhaupt lohnt.

Grundig E-Bike Trekking bei Lidl kaufen

Satte 35 Prozent Rabatt verspricht Lidl beim Kauf des Grundig E-Bike Trekkingrads mit 28 Zoll großen Reifen. Es richtet sich mit seinem 48 Zoll hohen Aluminium-Rahmen sowohl an eine weibliche als auch an eine männliche Zielgruppe und ist mit einem großen Akku ausgestattet. Für Sicherheit sorgen mechanische Scheibenbremsen hinten und vorne, eine Rücktrittbremse gibt es hingegen nicht.

Hinterradnabenmotor (250 Watt)

keine Schiebehilfe vorhanden

Akkuleistung 504 Wh (14 Ah / 36 V)

ca. 110 Kilometer Reichweite (abhängig von Fahrweise)

Shimano Kettenschaltung (7 Gänge)

Federgabel vorne

zulässiges Gesamtgewicht: 140 Kilogramm

Das Grundig Trekking E-Bike steht bei Lidl auf Wunsch auch mit City-Rahmen zur Verfügung.

Lidl bietet das Rad statt für 1.999 Euro (unverbindlicher Verkaufspreis / UVP) für 1.299 Euro an. Hinzu kommen einmalig 14,90 Euro für den Versand. Und damit gelingt Lidl ein lupenreines E-Bike-Schnäppchen. Nicht nur vor dem Hintergrund, dass es das Grundig-Rad in dieser Ausführung nach unseren Recherchen nirgendwo sonst zu kaufen gibt, sondern auch hinsichtlich der Erkenntnis, dass es vergleichbare Räder aktuell nirgendwo preiswerter zu kaufen gibt.

Das nahezu baugleiche Fahrrad bietet Lidl auch in einer Ausführung mit City-Rahmen an. Hier wurde der UVP von 1.949 Euro auf 1.299 Euro reduziert und auch hier kommen knapp 15 Euro für die Lieferung noch on top. Insbesondere wenn du für deine Stadtausflüge ein E-Bike in modernem Design suchst, ist auch das ein richtig guter Preis. Nur City E-Bikes im Retro-Look stehen aktuell mit einer vergleichbaren Ausstattung zu günstigeren Konditionen zur Verfügung.

Prophete Limited City Disc Edition

Auf dem Papier eine etwas höhere Reichweite bietet das Prophete E-Bike in der Limited City Disc Edition. Dieses Fahrrad ist zudem mit einer Schiebehilfe ausgestattet. Schneller Halt ist über mechanische Scheibenbremsen gewährleistet, LED-Lichter stehen vorne und hinten zur Verfügung. Der Akku ist vollständig in den 48 Zentimeter hohen Rahmen integriert, die Reifen sind auch bei diesem Modell 28 Zoll groß.

Frontmotor (250 Watt)

Schiebehilfe vorhanden

Akkuleistung 468 Wh (13 Ah / 36 V)

ca. 130 Kilometer Reichweite (abhängig von Fahrweise)

Shimano Nabenschaltung (7 Gänge)

Federgabel vorne

zulässiges Gesamtgewicht: 150 Kilogramm

Beim Prophete E-Bike Limited City Disc Edition ist der Akku komplett in den Rahmen integriert.

Der Preis für das Prophete-E-Bike liegt bei Lidl bei 1.599 Euro zuzüglich knapp 15 Euro für die Lieferung per Spedition. Das sind 400 Euro weniger als vom Hersteller empfohlen. Auch das ist aktuell ein Top-Preis, weil das Rad nur bei Lidl verfügbar ist. In der Vergangenheit war das Rad aber auch schon für knapp 1.400 Euro zu haben.

Fischer E-Bike City Cita 3.2i bei Lidl kaufen

In einer fast identischen Preisklasse spielt das Fischer E-Bike City Cita 3.2i, das ebenfalls auf eine Rücktrittbremse verzichtet, etwas überraschend aber nur auf mechanische Felgenbremsen setzt. LED-Lichter sind auch hier Standard, ebenso die 20-Zoll-Bereifung. Die Rahmenhöhe liegt bei 44 Zentimetern.

Mittelmotor (250 Watt)

Schiebehilfe vorhanden

Akkuleistung 417,6 Wh (11,6 Ah / 36 V)

ca. 100 Kilometer Reichweite (abhängig von Fahrweise)

Shimano Nabenschaltung (7 Gänge)

Federgabel vorne

zulässiges Gesamtgewicht: 150 Kilogramm

Auch dieses City-E-Bike von Fischer kommt zum Sonderpreis zu Lidl.

Statt knapp 1.900 Euro werden bei Lidl nur knapp 1.700 Euro fällig. Hinzu kommen 15 Euro für den Versand. Günstiger geht es aktuell nicht. Denn auch MediaMarkt verlangt aktuell knapp 1.700 Euro – zuzüglich knapp 30 Euro für den Versand. Du kannst das Rad aber auch kostenlos in einen MediaMarkt deiner Wahl liefern lassen, um es dort dann in wenigen Tagen abzuholen.

Telefunken Multitalent RC865 zum Sonderpreis kaufen

Ebenfalls primär für den Einsatz in der Stadt gedacht: das Telefunken Multitalent E-Bike RC865, das Lidl in drei Farben anbietet. Preislich attraktiv sind aber hauptsächlich das weiße und das graue Modell. In Anthrazit musst du nämlich einen Aufpreis zahlen, weswegen wir dieses Modell nur beiläufig erwähnen möchten. Im Gegensatz zum oben genannten Grundig-Fahrrad kommen bei diesem E-Bike mit 28-Zoll-Bereifung ebenfalls nur V-Bremsen (Felgenbremsen) zum Einsatz. Das ist hinsichtlich der Sicherheit weniger empfehlenswert. Dafür sorgen LED-Lichter vorne und hinten für Sicherheit im Straßenverkehr. Der Alu-Wave-Rahmen sorgt für ein bequemes Auf- und Absteigen.

Mittelmotor (250 Watt)

keine Schiebehilfe vorhanden

Akkuleistung 360 Wh (10 Ah / 36 V)

ca. 100 Kilometer Reichweite (abhängig von Fahrweise)

Shimano Nabenschaltung (3 Gänge)

Federgabel vorne

zulässiges Gesamtgewicht: 150 Kilogramm

Ein E-Bike für eine primär weibliche Zielgruppe: das Telefunken Multitalent RC865.

Lidl bietet das Telefunken Multitalent RC865 zu einem Preis von 1.099 Euro (Anthrazit: 1.218 Euro) plus 15 Euro für den Versand an. Der UVP liegt laut Angaben des Discounters bei knapp 2.050 Euro. Also sofort zuschlagen? Nein! Denn im Online-Fachhandel gibt es dieses E-Bike inklusive Versand schon ab knapp 1.000 Euro zu kaufen. Wieder einmal zeigt sich: Ein Preisvergleich kann sich immer lohnen. Auch wenn ein Rabatt mit 40 Prozent Rabatt beworben wird.

Allegro E-Bike Klapprad Andi 3 Plus 374 bei Lidl kaufen

Oder soll es lieber ein Klapprad mit elektrifiziertem Antrieb sein? Dann kannst du dich für das Allegro Andi 3 Plus 374 entscheiden. Der Rahmen dieses Rades ist 42 Zentimeter hoch, die Reifen 20 Zentimeter groß und neben einer Rücktrittbremse kommen auch bei diesem E-Bike mechanische Felgenbremsen zum Einsatz. Praktisch ist ein Klapprad unter anderem für Pendler. Denn sie dürfen ihr Rad zusammengeklappt in vielen Verkehrsverbünden kostenlos im öffentlichen Personennahverkehr mitnehmen.

Vorderradmotor (250 Watt)

Schiebehilfe vorhanden

Akkuleistung 374,4 Wh (10,4 Ah / 36 V)

ca. 130 Kilometer Reichweite (abhängig von Fahrweise)

Shimano Nabenschaltung (3 Gänge)

Monoshock Federgabel

zulässiges Gesamtgewicht: 130 Kilogramm

Klapp-E-Bike bei Lidl zum Sonderpreis: das Allegro Andi 3 Plus 374.

Laut Angaben von Lidl liegt der UVP für dieses Rad bei 2.199 Euro – überraschend viel für ein kleines Klapp-Fahrrad. Bei Lidl kannst du es ermäßigt zu einem Preis von 1.799 Euro kaufen – zuzüglich knapp 15 Euro Versand. Ein Preisvergleich ist schwierig, weil das Allegro Andi 3 Plus 374 aktuell nur bei Lidl verfügbar zu sein scheint. In anderen Webshops ist das Klapp-Pedelec aktuell zwar ausverkauft, bei Verfügbarkeit aber angeblich noch deutlich preiswerter als bei Lidl. Zum Beispiel im Campingshop Fritz Berger für 1.499 Euro. Ab wann das Rad anderswo wieder erhältlich ist, steht aber in den Sternen.

Prophete Alu-Full Suspension MTB 650B Graveler

Suchst du vielmehr ein E-MTB? Dann kannst du dich bei Lidl für das Prophete MTB 650B entscheiden. Eine offizielle Straßenverkehrszulassung hat dieses Rad mit 48 Zoll hohem Rahmen nicht. Dafür fehlt unter anderem die passende Beleuchtung. Allerdings ist ein Mountainbike ja auch eher dafür gedacht, im Gelände Sport zu betreiben. Ausgestattet mit Front- und Heckfederung ist das mit diesem E-Bike mit hohem Komfort möglich. Für Sicherheit sorgen sogar hydraulische (!) Scheibenbremsen an beiden Rädern (27,5 Zoll).

Heckmotor (250 Watt)

Schiebehilfe vorhanden

Akkuleistung 499 Wh (10,4 Ah / 48 V)

ca. 130 Kilometer Reichweite (abhängig von Fahrweise)

Shimano Kettenschaltung (9 Gänge)

Federgabel vorne + Heckfederung

zulässiges Gesamtgewicht: 150 Kilogramm

Ein gut ausgestattetes E-MTB für Einsteiger: das 650B Graveler von Prophete.

Statt 1.900 Euro kostet das E-MTB von Prophete bei Lidl nur 1.599 Euro. Hinzu kommen natürlich auch in diesem Fall 15 Euro für den Versand. Und der Preis ist aktuell für dieses Mountainbike-Modell auch nicht zu unterbieten. Vergleichbar ausgestattete geländegängige E-Bikes kosten mindestens knapp 1.400 Euro, verzichten aber oft auf die Federung des Hinterrades.