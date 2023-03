Nachfolger von Top-5-Handy: So kommst du günstig ans neue Galaxy A54

Das Galaxy A53 gehört zu den beliebtesten Handys auf dem Markt und ist aus der Top 5 unserer Leser-Wahl nicht wegzudenken. Kein Wunder also, dass es um den neu vorgestellten Nachfolger, dem Samsung Galaxy A54, einen gewissen Hype gibt. Immerhin punktet auch dieses Gerät wieder Mal mit einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis. Passend dazu gibt’s das Samsung-Smartphone jetzt mit einem 13 GB starken Tarif noch mal günstiger.

Galaxy A54 – Ein würdiger Nachfolger?

Um das Top-5-Handy Galaxy A53 zu beerben, muss das neue Galaxy A54 durchaus etwas auf dem Kasten haben. Und die technischen Daten können sich sehen lassen. So verfügt das Handy über ein 6,4 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hertz und Full-HD-Auflösung. Beim Prozessor setzt Samsung hingegen auf den komplett neuen Exynos 1380, welcher in Kombination mit den 8 GB Arbeitsspeicher für eine flüssige Benutzererfahrung sorgen soll. Der Akku bietet eine Kapazität von 5.000 mAh, was für die Preisklasse auf jeden Fall ordentlich ist. Ein Kritikpunkt ist hingegen die langsame Ladegeschwindigkeit von rund zwei Stunden, da lediglich mit 25 Watt geladen werden kann. Wer sein Handy aber ohnehin über Nacht lädt, dürfte sich daran kaum stören.

Sehen lassen kann sich zudem auch die Hauptkamera mit 50,3 Megapixeln. Selfies werden hingegen mit der 32-Megapixel-Frontkamera geknipst. Wem der Speicherplatz von 128 GB für seine Bilder und Videos nicht ausreicht, der kann zum Glück über eine microSD-Karte noch nachrüsten. Gefunkt wird bei dem Galaxy A54 über LTE, 5G, Bluetooth 5.1 sowie WLAN. Zudem ist das Gerät NFC-fähig für mobiles Zahlen und verfügt über einen Fingerabdrucksensor. Ein Pluspunkt ist außerdem der Schutz gegen Untertauchen nach IP67. Zudem sind die verbauten Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos ausgestattet. Samsung verspricht beim Galaxy A54 übrigens bis zu vier Generationen von Betriebssystem-Updates und fünf Jahre Sicherheitswartungen.

Samsung Galaxy A54 5G Software Android 13 Prozessor Samsung Exynos 1380 Display 6,4 Zoll, 1.080 x 1.920 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP67 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 202 g Farbe Awesome Lime, Awesome Graphite, Awesome Violet und Awesome White Einführungspreis Galaxy A54 (8/256 GB): 539 €, Galaxy A54 (8/128 GB): 489 € Marktstart März 2023

O2 Basic 20 – Der Tarif im Überblick

Und auch der Tarif zum Galaxy A54 kann sich durchaus sehen lassen. Bei O 2 Basic 20 bekommst du für monatlich 19,99 Euro nämlich 13 GB LTE-Datenvolumen im Netz von O 2 . Dabei surfst du mit einer Bandbreite von bis zu 50 Mbit/s. Hinzu kommt noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Neben den 19,99 Euro im Monat fallen noch einmalige Anschlusskosten in Höhe von 39,99 Euro an.

Zusammen mit den 49 Euro Gerätekosten für das Galaxy A54, plus 4,95 Euro für den Versand, kommst du über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten auf Gesamtkosten in Höhe von 573,70 Euro. Verrechnet man dies mit den 481 Euro, die das Samsung-Handy im Netz aktuell mindestens kostet, ergibt sich ein monatlicher Effektivpreis von rund 3,90 Euro. Das macht dieses Tarif-Bundle zu einem tollen Deal.