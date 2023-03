Neues Galaxy A54 im Original-Netzbetreiber-Tarif: 5G-Deal mit riesigem Datenvolumen

Das Galaxy A53 ist aus unserem Leser-Ranking nicht mehr wegzudenken. Momentan belegt es dabei sogar den dritten Platz (Stand 29.03.23). Kein Wunder also, dass auch der Nachfolger, das Galaxy A54, immer mehr Aufmerksamkeit bekommt. Wenn du Interesse am neuen Samsung-Handy hast, gibt es bei O₂ aktuell ein tolles Tarif-Angebot für dich. Hier bekommst du das Galaxy A54 nämlich gemeinsam mit einem 40 GB starken Tarif für 34,99 Euro im Monat (24 Monate Laufzeit). Kostenpunkt für das Handy selbst? Nur ein Euro!

Galaxy A54 für 1 Euro – Das kann der Nachfolger

Doch was wird dir bei dem Galaxy A54 für nur einen Euro eigentlich geboten? Das Samsung-Gerät punktet auf den ersten Blick vor allem mit seiner kompakten Größe. Das AMOLED-Display misst nämlich nur 6,4 Zoll. Dadurch liegt das Handy äußerst gut in der Hand. Der Bildschirm selbst kann sich dank einer Bildwiederholrate von 120 Hertz ebenfalls sehen lassen. Lediglich die Pixeldichte von 344 ppi könnte durchaus etwas höher liegen. Dafür überzeugt der verbaute Exynos 1380 Prozessor, welcher in Kombination mit den 8 GB Arbeitsspeicher für eine flüssige Benutzererfahrung sorgen soll.

Samsung Galaxy A54 5G Software Android 13 Prozessor Samsung Exynos 1380 Display 6,4 Zoll, 1.080 x 1.920 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP67 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 202 g Farbe Awesome Lime, Awesome Graphite, Awesome Violet und Awesome White Einführungspreis Galaxy A54 (8/256 GB): 539 €, Galaxy A54 (8/128 GB): 489 € Marktstart März 2023

Und auch der Akku kann sich mit einer Kapazität von 5.000 mAh sehen lassen. Dafür ist die Ladegeschwindigkeit von 25 Watt ausbaufähig. Wer sein Handy aber ohnehin stets über Nacht lädt, merkt hier keinen Unterschied. Hobbyfotografen freuen sich gleichzeitig über die Hauptkamera mit 50,3 Megapixeln, während die Selfies mit der 32-Megapixel-Frontkamera geknipst werden. Sollten dir die 128 GB Speicherplatz für deine Bilder, Videos und Co. nicht ausreichen, kannst du beim Galaxy A54 über eine microSD-Karte für mehr Platz sorgen. Außerdem ist das Gerät nach IP67 gegen Untertauchen geschützt und funkt unter anderem über die üblichen Standards rund um Bluetooth 5.1, 5G sowie NFC für mobiles Zahlen.

40 GB O₂-Tarif im Überblick

Eins vorweg: Du hast bei dem Tarif die Wahl zwischen verschiedenen Vertragslaufzeiten, wir empfehlen bei diesem Angebot jedoch eindeutig die Laufzeit von 24 Monaten. Dadurch steigt zwar der monatliche Betrag und es fallen 39,99 Euro Anschlusskosten an, doch insgesamt sparst du dadurch. Zusätzlich musst du dich nicht ganz so lange binden.

Bei der Laufzeit von 24 Monaten fallen für den Tarif zum Galaxy A54 34,99 Euro im Monat an. Dafür werden dir satte 40 GB 5G-Datenvolumen im Netz von O₂ zur Verfügung gestellt. Hierbei surfst du mit einer maximalen Bandbreite von bis zu 300 MBit/s. Hinzu kommt noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Ein weiterer Vorteil bei dem O 2 -Tarif ist die Connect Option. Dadurch kannst du den Tarif ohne Aufpreis auf bis zu zehn Geräten gleichzeitig verwenden. Neben den monatlichen Kosten von 34,99 Euro sowie den Anschlusskosten in Höhe von 39,99 Euro, musst du selbstverständlich noch einen Gerätepreis zahlen. Dieser fällt für das Galaxy A54 mit einem Euro, plus 4,99 Euro für den Versand, jedoch super günstig aus. Im Netz zahlst du für das Samsung-Handy einzeln nämlich rund 458 Euro oder mehr.

So viel sparst du bei dem Angebot wirklich

Über die Vertragslaufzeit kommst du bei dem Tarif-Bundle auf Gesamtkosten in Höhe von 885,74 Euro. Holst du dir das Galaxy A54 und den 40-GB-Tarif von O₂ hingegen einzeln, musst du ganze 1217,75 hinblättern. Du sparst bei diesem Angebot also immerhin rund 332 Euro. Für Vielsurfer, die ebenfalls Interesse an dem Samsung-Smartphone haben, lohnt sich dieser Tarif-Deal also durchaus.

→ Galaxy A54 mit 40 GB Tarif für 34,99 Euro im Monat