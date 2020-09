Mehrwertsteuer geschenkt: Alle Samsung-Smartphones deutlich reduziert

Bei Saturn startet die „Galaxy Week„. Ab sofort und bis zum 7. September gibt es auf verschiedene Samsung-Produkte die Mehrwertsteuer geschenkt. Darunter alle verfügbaren Galaxy-Smartphones. Und wie üblich ist das mit der geschenkten Mehrwertsteuer nur die halbe Wahrheit, denn der Staat verzichtet selbstredend nicht auf seinen Anteil, Saturn reduziert die Ware lediglich um den eigentlich anfallenden Betrag. Das macht rechnerisch nicht 16, sondern knapp 14 Prozent Rabatt aus. Bei Media Markt läuft zeitgleich dieselbe Aktion.

14 Prozent Rabatt auf fast alles von Samsung

Exakt sind es 13,79 Prozent, die du pro Einkauf sparst. Das sind bei Zubehör, wie etwa Handyhüllen, nur ein paar Euro. Bei Smartphones, die mehrere hundert Euro kosten, ist die Ersparnis aber schon deutlicher.

Wenn du zufällig gerade kein teures Galaxy Fold 5G oder Galaxy Z Flip brauchst, ist die Ersparnis also bei den neuen Smartphones der S20- und vor allem Note-20-Serie am größten. Gerade beim Note 20 ist die Angebotsaktion sogar recht bemerkenswert. Das Business-Flaggschiff von Samsung ist erst im August erschienen.

Aber auch auf die beliebten Mittelklasse-Modelle von Samsung gibt es Rabatt: Zu nennen sind hier insbesondere das Galaxy A51 und das Galaxy A71. Die beiden flankieren das Galaxy S20 auf der Skala der beliebtesten Smartphones unserer Leser: Erster ist das A51, zweiter dann das Galaxy S20 und auf Rang 3 liegt das Samsung Galaxy A71. Auch das Galaxy S10 – das Vorjahres-Flaggschiff ist immer noch ziemlich beliebt. Es ist aktuell auf dem sechsten Rang der gefragtesten Handys in unserer Datenbank.

Einige Beispiel-Angebote:

Laut Preisvergleich von guenstiger.de bieten MediaMarkt und Saturn für alle genannten Modelle den aktuellen Bestpreis.

Rabatt auf Wearables, Smartwatches und Zubehör

Lohnenswert ist die MwSt-Aktion auch für den Kauf von Zubehör. Original-Smartphone-Hüllen von Samsung sind sonst recht preisstabil und werden durch solche Pauschal-Rabatte günstiger. Auch die Wearables sind in der Galaxy Week reduziert: Das beginnt bei Fitnesstrackern, die ohnehin schon deutlich unter 100 Euro kosten und endet bei vollwertigen Smartwatches, den Galaxy Watches, die ebenfalls mehrere hundert Euro kosten können.

Last but not least gilt der 14-Prozent-Rabatt auch auf die Kopfhörer Galaxy Buds. Die In-Ear-Kopfhörer sind neu als Galaxy Buds Live erschienen. Im Angebot sind aber auch die Galaxy Buds sowie die Galaxy Buds Plus.

Die „Galaxy Week“ mit 13,79 Prozent Rabatt auf alle Samsung-Produkte der Warengruppen Smartphones, Wearables, „True Wireless Kopfhörer“ und Zubehör ist ab sofort gültig. Ende ist bei beiden Händlern – MediaMarkt und Saturn – am 7. September um 23:59 Uhr. Der aufmerksame Leser erkennt: Auf Fernseher, Haushaltsprodukte und Speichermedien gilt der Rabatt nicht.

