Muttertag bei MediaMarkt: Riesen-TV von Samsung zum Sonderpreis

Die Aktion „Familientage“ an sich dauert noch bis zum 12. Mai, 10:00 Uhr, die Tagesangebote gelten dabei immer von 10:00 Uhr an bis um 10:00 Uhr des Folgetages.

10. Mai: Riesen-Fernseher von Samsung im Angebot

Das Fernseher-Angebot am Muttertag hat es in sich: Der Samsung-TV im Angebot misst in der Diagonalen satte 82 Zoll, das sind 2,07 Meter. Vor dem Kauf solltest du also sicherstellen, dass der Fernseher auch wirklich in die Wohnung passt.

Ganz billig ist das TV-Gerät aber nicht: 1.444 Euro verlangt MediaMarkt im Angebot. Vierstellig, aber dennoch im Vergleich günstig. Ursprungspreis für das TV-Monster waren einmal 3.299 Euro. Die meisten anderen Händler verlangen Preise ab 1.500 Euro für den Fernseher, MediaMarkt bietet also den Bestpreis, aber nicht ganz so deutlich wie bei anderen Angeboten. Unter 1.400 Euro war das TV-Monster bisher noch nie zu haben.

Kurzüberblick: das kann der Samsung UE82RU8009

LED-TV

UHD-Auflösung (4K, 3.840 x 2.1650 Pixel))

82 Zoll (207 Zentimeter) Bildschirmdiagonale

Smart TV (Tizen OS)

4 x HDMI, 3 x USB, 1 x LAN, 1 x Digial Audio, 2 x Antenneneingang, 1 CI+-Slot

20 Watt Sound

Gewicht: 47,7 kg (mit Standfuß)

Weitere Angebote der MediaMarkt-Aktion zum Muttertag

Neben dem Tagesangebot sind auch weitere Deals in der MediaMarkt-Aktion „Familientage“ im Angebot. Alle Deals findest du auf der Aktionsseite, hier eine redaktionelle Auswahl von uns:

Alle aufgelisteten Produkte gibt’s bei MediaMarkt zum Bestpreis. Vergleichspreise findest du stets bei guenstiger.de. Wenn du auf mindestens 59 Euro Warenkorbwert kommst, entfallen die Versandkosten, ansonsten werden hier nochmal 1,99 Euro draufgeschlagen. Die MediaMarkt-Aktion zum Muttertag an sich endet am Dienstag, 12. Mai, um 10:00 Uhr mit Auslaufen des letzten Tagesangebots.

Auch das aktuelle Prospekt von MediaMarkt hat einige Muttertags-Angebote parat: Hier machen wir den Katalog-Check.

