Must-have für Weihnachten und Silvester: Polaroid-Kamera zum Traumpreis

Eine Polaroid-Sofortbildkamera ist ein cooles Geschenk zu Weihnachten oder zum Geburtstag. Wer gerne Erinnerungen an schöne Abende oder Erlebnisse aufbewahrt, trifft hiermit eine gute Wahl. Zu oft druckt man Fotos von einer Kamera oder Smartphone dann doch nicht aus und die Bilder verschwinden irgendwo in den Tiefen des jeweiligen Gerätes. Die Polaroid Go (Gen 2) druckt die Fotos hingegen sofort aus und du kannst sie an deine Gäste verschenken oder bei dir selbst zu Hause aufhängen. Bei MediaMarkt ist sie jetzt im Zuge des Black Friday Wochenendes richtig günstig.

Polaroid Go (Gen 2): Das kann die Sofortbildkamera

Schon das Logo und auch das Design lösen nostalgische Gefühle aus. Dennoch verpasst man der Polaroid Go (Gen 2) einen moderneren Look als den alten Sofortbildkameras des Herstellers. Bei MediaMarkt kannst du zwischen einer Variante in Schwarz und in Weiß wählen. Vom UVP streicht der Elektronikhändler zudem rund 30 Euro. Dadurch zahlst du nur noch 60 Euro für die Kamera. Der Versand ist kostenfrei. Es lohnt sich außerdem ein Blick auf den Preisvergleich und -verlauf. Denn kein anderer Shop ist derzeit günstiger und in der Vergangenheit kostete die Kamera die meiste Zeit mehr als 70 Euro. Du machst also gerade ein echtes Schnäppchen.

Die größte Besonderheit der Polaroid Go (Gen 2) ist definitiv, dass sie die geknipsten Fotos sofort ausdruckt. So hast du direkt ein physisches Foto zur Hand, das sich toll verschenken lässt. Aber auch an einer Korkwand oder Kordel aufgehangen, machen die Fotos im Retro-Look echt was her.

Übrigens lassen sich hiermit auch Selfies problemlos knipsen, da auf der Vorderseite ein kleiner Spiegel sitzt. So siehst du dich und deine Freunde selbst und weißt, wie ihr euch positionieren müsst. Um Fotos mit der Kamera knipsen zu können, benötigst du außerdem einen Polaroid Go Color Film. Möchtest du einmal besonders kreative Bilder machen, kannst du auch Farbfilter dazukaufen, um coole Bilder in Rot, Orange oder Blau zu schießen.

Mit Tipps, Tricks und praktischen Infos: Unser Black Friday Schnäppchen-Guide

Hast du dich schon immer gefragt, woher der Black Friday eigentlich kommt oder welche Schnäppchen-Events es sonst noch so im Jahr gibt? Oder suchst du vielleicht eher Hilfe, um in den kommenden Tagen auch wirklich nur bei guten Angeboten zuzuschlagen? Dann kommt unser kostenloser Black Friday Schnäppchen-Guide wie gerufen für dich! Hier bekommst du nämlich nicht nur reichlich Trivia rund um den Black Friday, sondern auch sonst viele nützliche Tipps zum Online-Shopping. Mit unserem Guide machst du garantiert keinen Fehlkauf am Black Friday!

Und das Beste: Der Schnäppchen-Guide ist komplett kostenlos und kann ganz einfach auf dieser Seite bestellt werden. Melde dich einfach mit deiner E-Mail-Adresse für unseren Deal-Newsletter an und schon landet der Guide in deinem digitalen Postfach. Doppelt cool: Künftig informieren wir dich dann auch einmal die Woche über die aktuellen Top-Deals im Netz – dir geht also kein Schnäppchen mehr durch die Lappen.