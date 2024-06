Must-have für Fahrradfahrer: Aldi verkauft Akku-Luftpumpe super günstig

Ob für die Garage oder auf großer Fahrradtour: Eine Akku-Luftpumpe ist eine große Hilfe, um schnell und bequem leere Reifen wieder aufzupumpen. Und zwar nicht nur Fahrrad-, sondern ebenso Autoreifen. Aber auch die Luftmatratze beim Camping oder am See ist mit einer Akku-Pumpe ohne Anstrengung schnell bereit. Aldi verkauft gerade ein Modell mit 33 Prozent Rabatt. Wir schauen es uns genauer an.

Unter 40 Euro bei Aldi: Hier geht’s direkt zum Deal!

Dafür ist die Akku-Luftpumpe geeignet

Das Objekt der Begierde kommt aus dem Hause Provelo und nennt sich „Mobiler Mehrzweckkompressor“. Dabei handelt es sich aber im Grunde genommen um eine akkubetriebene Luftpumpe, die einen maximalen Druck von 8,25 bar erzeugen kann. Dadurch lassen sich selbst Autoreifen mit 20 l/min aufpumpen. Das Gerät verfügt über einen 2.000-mAh-Akku, der Reifen, Fußbälle und Co. schnell befüllt. Praktisch: Hier ist auch eine LED-Lampe integriert, die dir bei schlechten Lichtverhältnissen hilft, das jeweilige Ventil zu finden.

Da die Akku-Luftpumpe weniger als 800 Gramm wiegt, lässt sie sich zudem problemlos mit auf die nächste Fahrradtour oder den Ausflug an den See nehmen. Um die Pumpe aufzuladen, schickt der Hersteller ein USB-Ladekabel und einen Auto-Ladeadapter mit. So kannst du sie von überall aus wieder vollladen. Darüber hinaus sind im Lieferumfang mehrere Anschlüsse und Adapter enthalten, mit denen du verschiedenste Gegenstände mit Luft füllst. Das verbaute LC-Display hilft weiterhin, alle wichtigen Werte im Blick zu behalten.

Wir machen den Check: So gut ist der Preis wirklich

Und wie sieht es mit dem Preis aus? Aldi verlangt gerade 39,99 Euro (+ 5,95 Euro Versandkosten) für die Akku-Luftpumpe und streicht so 33 Prozent vom UVP. Ob das auch im Marktvergleich ein guter Deal ist, zeigt erst ein Blick auf den Preisvergleich. Und hier hat kein anderer Anbieter die Pumpe preiswerter im Angebot. Wir können das Aldi-Schnäppchen also uneingeschränkt empfehlen.