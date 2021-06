Motorola Moto G20 bei Aldi kaufen: Dieser Deal kann sich sehen lassen

Es dauert nicht mehr lange, dann kannst du bei Aldi Süd mit dem Xiaomi Redmi Note 9A ein Einsteiger-Handy zum Schnäppchenpreis kaufen. Schon kurze Zeit später, nämlich ab dem 1. Juli 2021, steht das nächste Markenhandy bei Aldi Süd in den Verkaufsregalen. Dann kannst du in den Filialen des Lebensmittel-Discounters das Motorola Moto G20 kaufen. Auch wenn dieses Smartphone auf Basis von Android 11 und ausgestattet mit zwei Jahren Garantie etwas mehr kosten wird als das Xiaomi-Smartphone, handelt es sich auch bei diesem Modell um ein klassisches Einsteiger-Handy.

Was kann das Motorola-Smartphone?

Ablesen kannst du das schon am verbauten Prozessor. Denn zum Einsatz kommt keine CPU aus dem Hause Qualcomm oder MediaTek, sondern der Unisoc T700 mit acht Kernen und maximal 1,8 GHz Taktrate. Dazu gesellen sich schmale 4 GB RAM und auch nicht gerade üppige 64 GB Speicherplatz. Letztgenannter ist aber per optionaler MicroSD-Karte um bis zu 1 TB erweiterbar. Erfreulich: Der Akku ist mit einer Kapazität von 5.000 mAh vergleichsweise groß, was eine Nutzungszeit von etwa zwei Tagen verspricht. 5G ist beim neuen Aldi-Handy nicht an Bord, dafür aber ein NFC-Chip, der dir mobiles Bezahlen über Google Pay erlaubt.

Der Bildschirm des Motorola Moto G20 ist 6,5 Zoll groß, bietet aber leider nur eine HD-Auflösung von 720 x 1.600 Pixeln. Auf der Rückseite kannst du gleich vier Kameras nutzen. Denn neben einer 48-Megapixel-Hauptkamera steht auch eine Ultra-Weitwinkelkamera (118 Grad) mit einer Auflösung von 8 Megapixeln zur Verfügung und wird ergänzt durch eine 2-Megapixel-Makro-Kamera sowie einen 2-Megapixel-Tiefenschärfesensor. Vorne kannst du für Selfies und Videochats eine 13-Megapixel-Kamera nutzen.

Motorola Moto G20 Software Android 11 Prozessor Unisoc T700 Display 6,5 Zoll, 720 x 1.600 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 8000×6000 (48,0 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP52 (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 200 g Farbe Blau, Pink Einführungspreis 150 € Marktstart Q2 2021

Was kostet das Motorola Moto G20 bei Aldi?

Normalerweise verlangt Motorola für das erst im April 2021 vorgestellte Motorola Moto G20 knapp 160 Euro. Im Fachhandel ist es schon zu Preisen ab knapp 150 Euro zu haben. Aldi Süd setzt noch einen drauf und reduziert das Smartphone knallhart auf unter 130 Euro. Im Detail werden 129 Euro für das Smartphone verlangt. Und damit ist es einmal mehr ein waschechtes Discounter-Schnäppchen. Grundsätzlich inklusive ist ein Starterset für den Prepaid-Tarif von Aldi Talk mit 10 Euro Startguthaben. Du kannst das Handy aber auch mit jeder anderen SIM-Karte nutzen.

Tipp von uns für dich: Schau dir bei Interesse auf jeden Fall auch die besten Smartphones unter 200 Euro an. Denn in unserer regelmäßig aktualisierten Bestenliste findest du viele Alternativen. Sie bieten für oft nicht viel mehr Geld sehr viel mehr Ausstattung. Und wenn du noch etwas mehr Geld investieren kannst, lohnt sich ein Blick auf die Bestenliste der besten Handys unter 300 Euro.

