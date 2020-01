Motorola Moto E6 Plus bei Aldi Nord: Überraschungs-Schnäppchen

Die grundsätzliche Botschaft lautet: Wenn du dir das Motorola Moto E6 Plus zulegst, kaufst du ein klassisches Einsteiger-Smartphone. Eines mit einem 6,1 Zoll großen Display (Auflösung: 720 x 1.560 Pixel) mit Wassertropfen-Aussparung am oberen Ende des Panels. In dieser sogenannten Notch ist die Frontkamera (8 Megapixel) für Selfies und Videotelefonate integriert. Ebenfalls auffällig ist das recht große „Smartphone-Kinn“, der breite Displayrand am unteren Ende.

Motorola Moto E6 Plus – Die Ausstattung

Auf der Rückseite steht neben einem Fingerabdrucksensor eine Dual-Kamera (13 + 2 Megapixel) bereit. Weitere technische Merkmale des auf Android 9 Pie basierenden Smartphones: ein Octa-Core-Prozessor (MediaTek Helio P22) mit maximal 2,0 GHz Taktrate, 4 GB RAM und 64 GB Speicherplatz. Für deine persönlichen Daten ist also für ein Einsteiger-Smartphone überraschend viel Platz vorhanden.

Bei Aldi Nord kostet das Motorola Moto E6 Plus ab dem heutigen 30. Januar 129 Euro. Zu diesem Preis bekommst du gratis auch eine SIM-Karte für den Prepaid-Tarif Aldi Talk samt 10 Euro Startguthaben. Allerdings musst du das Handy nicht zwangsläufig mit dieser SIM verwenden. Es ist auch mit jedem anderen Handytarif nutzbar.

Die alles entscheidende Frage aber ist: Sind 129 Euro für dieses Handymodell wirklich ein guter Preis?

Ein richtig interessanter Smartphone-Schnapper

Die deutliche Antwort lautet: Absolut! Denn normalerweise wird in Deutschland nur jenes Modell des Moto E6 Plus verkauft, das mit 3 GB RAM und 32 GB Speicherplatz ausgestattet ist. Es kostet mindestens 119 Euro, in der Regel aber auch gerne trotz dieser Ausstattung 131 Euro oder mehr; ist also teurer als das Upgrade-Modell bei Aldi. Überhaupt: Die besser ausgestattete Variante findet sich praktisch gar nicht im deutschen Einzelhandel.

Motorola Moto E6 Plus Software Android 9 Pie Prozessor MediaTek Helio P22 Display 6,1 Zoll, 720 x 1.560 Pixel Arbeitsspeicher 2 GB interner Speicher 32 GB Hauptkamera 4160x3120 (13,0 Megapixel) Akku 3.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 150 g Farbe Grau Einführungspreis 140 € Marktstart September 2019

Die besten Smartphones für unter 200 Euro haben wir dir übrigens in einer praktischen Übersicht zusammengestellt. Vielleicht ist ja eines für dich dabei, das dir (für ein paar Euro mehr) noch besser gefällt als das Motorola Moto E6 Plus.

