Motorola Edge 30 Neo im Tarif-Bundle für nur 59 Euro

Wenn du auf der Suche nach einem nicht allzu teuren Tarif bist und zusätzlich auch ein neues Handy haben möchtest, solltest du dir das aktuelle Bundle mit dem Motorola Edge 30 Neo für nur 12,99 Euro im Monat nicht entgehen lassen.

Was wird dir für 12,99 Euro im Monat geboten?

Die preisliche Hürde liegt beim „Super Select M“-Tarif im Netz von Telefonica mit nur 12,99 Euro im Monat relativ niedrig. Neben einer SMS- und Telefon-Allnet-Flat bekommst du dafür immerhin 11 GB LTE-Datenvolumen geboten. Das macht den Tarif zwar nicht zum preislichen Riesen-Schnäppchen, sparen kannst du aber trotzdem ordentlich. Einzeln kostet der Tarif nämlich ebenfalls 12,99 Euro – für das Bundle mit dem Motorola Edge 30 Neo zahlst du monatlich also nichts obendrauf. Hinzu kommen lediglich die einmaligen Anschlusskosten in Höhe von 29,99 Euro sowie 59 Euro als Gerätepreis für das Smartphone.

Über die 24 Monate Vertragslaufzeit kommst du so auf knapp über 400 Euro Gesamtkosten. In Anbetracht dessen, dass das Motorola Edge 30 Neo jedoch im Moment auch mindestens 285 Euro kostet, lohnt sich der Deal durchaus. Und du kannst sogar noch mehr sparen, indem du den 30 Euro Wechselbonus in Anspruch nimmst. Dadurch kostet dein neues Smartphone quasi nur noch 29 Euro.

Motorola Edge 30 Neo: Darum ist es so beliebt

Mit dem Edge 30 Neo bekommst du im Tarif-Bundle ein grundsolides 5G-Smartphone zum kleinen Preis dazu. Angetrieben wird es vom Qualcomm Snapdragon 695 Prozessor mit acht Kernen, wodurch das Smartphone zwar etwas langsamer daherkommt als die Ultra-Variante, aber dennoch für ein ruckelfreies Erlebnis sorgt. Dabei helfen auch die 8 GB Arbeitsspeicher. Mit einem Gewicht von gerade einmal 155 Gramm, liegt das Handy erfreulich leicht in der Hand. Das 6,3-Zoll-Display fällt ebenfalls nicht übermäßig groß aus.

Geknipst wird bei der Hauptkamera mit 64,1 Megapixeln und einem optischen Bildstabilisator, die Selfie-Kamera verfügt währenddessen über 32 Megapixel. Der Speicherplatz beträgt 128 GB und sollte vorerst ausreichend Platz für Bilder und Fotos liefern, ein Nachrüsten ist mangels fehlendem microSD-Kartenslot jedoch leider nicht möglich. Was jedoch wirklich besonders ist am Motorola Edge 30 Neo ist, ist die Optik: Dank einer Kooperation mit Farbspezialisten Pantone kommt das Handy in Onyx Black mit einer tollen Farbe und einem stimmigen Äußeren daher.