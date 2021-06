Willst du die Möglichkeit haben, ausnahmslos alle Spiele der EM live zu sehen, kommst du an einem Zugang zum Telekom-Streaming-Dienst Magenta TV von der Telekom nicht herum. Für den Dienst musst du nicht zwingend einen Zwei-Jahres-Vertrag abschließen. Du kannst Magenta TV auch in der Flex-Variante für 10 Euro pro Monat buchen. Und drei Monate dieses Services gibt’s jetzt passend zum EM-Start gratis – wenn du eines der neuen Motorola-Smartphones der G-Serie bestellst.

Handy bestellen und EM via Magenta TV streamen

Nach dem Kauf eines der teilnehmenden Modelle – etwa bei Saturn – musst du das Handy einfach auf dieser Seite registrieren und schon erhältst du den Magenta TV Flex Gutschein, mit dem du drei Monate gratis streamen kannst. Danach läuft das Abo regulär für 10 Euro pro Monat weiter, lässt sich aber jederzeit kündigen. Für die Registrierung des Kaufs benötigst du den Beleg und die IMEI-Nummer des Handys.

Bei den teilnehmenden Smartphones hast du die Auswahl zwischen einigen Modellen der G-Serie von Motorola. Der Preisbereich erstreckt sich von 150 bis 500 Euro. Mit dem Moto G5G ist sogar ein günstiges 5G-Handy für unter 200 Euro mit von der Partie. Top-Smartphone der Aktion ist das 499 Euro teure Moto g100 5G, das ebenfalls den neuen Mobilfunkstandard unterstützt.

Insgesamt gilt die Motorola-EM-Aktion übrigens noch viel länger als nur zur oder über den EM-Zeitraum. Insgesamt hast du Zeit bis zum 31. Juli, dir den Magenta-TV-Gutschein zu sichern. Jetzt, kurz vor dem EM-Start, gibt es allerdings den konkreten Anlass, um den Gutschein als EM-Vorteil einzusetzen.

Schnäppchen-Tipp: Hin und wieder schwanken die Preise bei Saturn je nach Wahl der Farbe. Legst du weniger Wert auf die äußere Erscheinung oder versteckst das Gerät in einer Hülle, kannst du unter Umständen etwas sparen. So kostet das Moto G30 in weißer Farbe derzeit beispielsweise 10 Euro weniger als dasselbe Gerät in Schwarz.

Das Moto G100 ist eines der vielversprechendsten Smartphones auf dem Markt, ein wahrer Underdog. Was du von dem Gerät erwarten kannst, erfährst du im Vorstellungsartikel. Das Handy hat es außerdem in unsere aktuelle Top-Liste der besten Smartphones bis 500 Euro geschafft.