Endet Montag: 18-GB-Flex-Tarif für 9,99 Euro – monatlich kündbar

Für nur noch kurze Zeit gibt’s bei Freenet jetzt einen Flex-Tarif für Nutzer, die ein ordentliches Datenpaket suchen. Mit 18 GB und einer Allnet-Flat ist der Tarif entsprechend ordentlich bestückt. Bald ist jedoch Schluss mit dem Deal.

Monatlich kündbares Angebot endet am Montag

Vor allem für alle, die vorübergehend auf der Suche sind oder nicht sicher sind, ob 18 GB ausreichen, ist der Tarif gut. Denn du kannst ihn jederzeit zum nächsten Monat kündigen. Damit bleibst du sehr flexibel. Diesen Umstand lässt sich der Anbieter jedoch mit einem einmaligen Anschlusspreis von 19,99 Euro bezahlen. Nur für einen oder zwei Monate lohnt sich der Abschluss also nicht.

Der Angebotspreis von 9,99 Euro gilt zudem längstens für den ununterbrochenen Zeitraum von 24 Monaten, sodass du dich spätestens nach diesen zwei Jahren neu orientieren solltest. Danach kostet er – bei weiterhin monatlicher Kündbarkeit – wieder so viel wie ursprünglich: nämlich 24,99 Euro, was zu teuer ist. Dank des Rabatts auf 9,99 Euro ist der Flex-Tarif jetzt so günstig wie noch nie. Das Ende ist jedoch in Sicht. Der Countdown auf der Bestell-Seite weist auf das Aktionsende am Montag, 17. Oktober, abends um 23:59 Uhr hin.

LTE50, Allnet-Flat und Zusatz-Features

Nun zum Inhaltlichen. Neben den 18 GB LTE-Datenvolumen gibt es noch einiges bei dem Tarif zu entdecken. Hier die komplette Übersicht der Inhalte und Kosten:

9,99 Euro pro Monat

monatlich kündbar

18 GB LTE-Datenvolumen

O2-Netz mit bis zu 50 Mbit/s

Allnet-Flat (Anrufe und SMS)

EU-Roaming

VoLTE & WiFi Call

Flexibler Vertragsbeginn möglich

Anschlusspreis. 19,99 Euro

Hier buchen (endet 17.10., 23:59 Uhr)

Der flexible Vertragsbeginn besagt, dass du dir den Tarif jetzt im Angebotszeitraum zum gesetzten Preis sicherst, der Vertrag aber erst zu einem späteren Zeitpunkt startest und du auch dann erst dafür zahlen musst. Das lohnt sich, wenn du aus einem bestehenden Tarif erst einmal nicht herauskommst und nicht doppelt zahlen willst.

Achtung: Diese Kostenfalle musst du entschärfen

Inkludiert ist ebenfalls die Freenet Hotspot Flat. Das ist eine Option, mit der du dich weltweit in abertausende von WLAN-Zugangspunkten einloggen kannst. Gerade im Urlaub spart das Kosten und generell Datenvolumen. Der Service ist einen Monat lang kostenlos mit dabei und taucht danach mit 4,99 Euro auf der Rechnung auf. Da du ihn jederzeit kündigen kannst, ist diese Kostenfalle leicht zu entschärfen und du musst nicht zahlungspflichtig werden.