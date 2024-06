Keine Mindestlaufzeit, keine Anschlusskosten und keine hohen Preise – so lassen sich die Tarif-Angebote von SIMon mobile wohl am besten beschreiben. Mit dem Anbieter gelangst du tatsächlich bereits ab 8,99 Euro pro Monat ins D-Netz von Vodafone – inklusive 5G, Allnet-Flat und weiteren Vorteilen. Hierzu zählt neben der hohen Flexibilität aktuell auch ein erweitertes Datenvolumen. Neukunden, die bei Vertragsabschluss den Code GIBMIR5 angeben, schnappen sich für sechs Monate nämlich 5 GB kostenlos on top. Dadurch sicherst du dir für unter 10 Euro einen Tarif mit satten 17 GB. Wir schauen genauer hin und zeigen, was du bei den Angeboten beachten musst.

Bis zu 32 GB: Diese flexiblen Optionen bietet dir SIMon mobile

Grundsätzlich hast du bei SIMon mobile die Wahl zwischen drei verschiedenen Datenpaketen: 12, 17 oder 27 GB. Über den Code GIBMIR5 holst du dir – für sechs Monate – bei allen drei Optionen zusätzlich 5 GB pro Monat kostenlos dazu. Dadurch wird das Preis-Leistungs-Verhältnis der Tarife nur noch besser. So sicherst du dir etwa ab monatlich 8,99 Euro einen Vertrag mit 17 GB 5G-Datenvolumen.

Deine mobilen Daten versurfst du dann übrigens im D-Netz von Vodafone inklusive LTE/5G. Du bist dabei mit bis zu 50 MBit/s unterwegs – was für den Alltag rund um Social Media, Surfen und Streaming locker ausreicht. Hinzu kommen außerdem noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze sowie kostenloses EU-Roaming. Weitere Vorteile wie WiFi-Calling und die Möglichkeit, den Vertrag mit einer eSIM abzuschließen, sind ebenso mit von der Partie.

Wirklich genial ist aber die hohe Flexibilität. Im Gegensatz zu den meisten anderen Mobilfunkanbietern fallen bei SIMon mobile nämlich keinerlei Anschlusskosten an. Und auch die Mindestlaufzeit von meist 24 oder gar 36 Monaten suchst du bei SIMon mobile vergebens. Du kannst somit jederzeit monatlich kündigen oder aber auch zwischen den verschiedenen Datenpaketen wechseln.

→ Flexible Tarife ab monatlich 8,99 Euro

Das musst du trotzdem beachten

Eine Kleinigkeit musst du bei SIMon mobile allerdings beachten. Die Preise des Anbieters sind immer abhängig davon, von welchem Anbieter aus du wechselst. Nur bei Rufnummernmitnahme von bestimmten Anbietern wie O2 oder 1&1 sicherst du dir den geringsten Preis. Wie viel genau die Tarife für dich kosten, kannst du dir aber zum Glück direkt auf der Startseite anzeigen lassen. Wer keine Rufnummer mitnehmen kann oder möchte, zahlt für die 12-GB-Option (plus 5 GB extra für 6 Monate mit dem Code GIBMIR5) etwa 11,99 Euro pro Monat – immer noch ein fairer Preis!

Alle Tarif-Infos auf einen Blick

12, 17 oder 27 GB Datenvolumen

Monatlich 5 GB extra mit dem Code GIBMIR5 (für 6 Monate)

(für 6 Monate) Vodafone D-Netz inkl. LTE/5G mit 50 Mbit/s

Telefon- und SMS-Flat + EU-Roaming

Keine Mindestlaufzeit & monatlich kündbar

Keine Anschlussgebühren

WiFi-Calling & eSIM möglich

Schon ab 8,99 Euro pro Monat