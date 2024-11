40 GB zum Spottpreis: Crash zerschlägt den Mobilfunk-Markt

Der November ist für sein Spar-Potenzial bekannt. Im Laufe des Monats finden mit dem Singles-Day oder dem Black Friday einige spannende Events statt, an denen teilweise richtig gute Angebote nur darauf warten, dass du sie eintütest. Bereits zu Beginn des Monats prescht der Anbieter Crash vor und reduziert seine ohnehin schon günstigen Mobilfunktarife nochmal. Zusätzlich zu den Verträgen packt Crash auch noch einen Monat waipu.tv Perfect Plus gratis mit in den Warenkorb.

Wie gut sind die Mobilfunktarife?

Crash gehört zum Anbieter klarmobil – das wird bereits auf der Startseite klar. Mit den Mobilfunktarifen surfst du im 4G-Netz von Vodafone und kannst zwischen 20, 30 oder 40 GB Datenvolumen wählen. Bei allen Optionen bekommst du eine maximale Download-Geschwindigkeit von 50 MBit/s sowie eine Flatrate für Telefonie und SMS in alle Netze. Der Upload ist mit bis zu 25 MBit/s möglich.

Die Mitnahme deiner alten Rufnummer kostet nichts – außer, du kommst bereits von einem klarmobil-Vertrag im Vodafone-Netz. Ein flexibles Abo-Modell gibt es bei Crash nicht, denn die Tarife haben alle eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Im Kleingedruckten findet sich außerdem der Hinweis, dass die günstigen monatlichen Kosten nur durch einen Rabatt möglich sind, der ausschließlich während der Vertragslaufzeit gilt. Danach greift der reguläre Preis und die Kosten steigen. Falls du den Vertrag also nicht zu einem höheren Preis behalten möchtest, denk unbedingt daran, rechtzeitig zu kündigen.

20, 30 oder 40 GB ab 7,99 Euro – Die Crash-Tarife im Detail

Crash bietet dir drei günstige Tarife. Zur Auswahl stehen 20 GB für 7,99 Euro im Monat, 30 GB für 9,99 Euro und 40 GB für 11,99 Euro. Für alle Optionen wird eine Anschlussgebühr von 9,99 Euro berechnet. Ein zusätzlicher Bonus ist ein Gratismonat waipu.tv Perfect Plus, den du optional nutzen kannst. Du brauchst kein TV-Streaming? Dann denk hier unbedingt an eine rechtzeitige Kündigung.

Rechnet man die Anschlussgebühr und den Preis über zwei Jahre hoch, zahlst du beim größten Mobilfunktarif effektiv etwa 12,41 Euro pro Monat. Obwohl die 40-GB-Variante natürlich die höchsten Gesamtkosten hat, bietet sie das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, sofern du das volle Datenvolumen auch ausnutzt. Mit der gebotenen Bandbreite kannst du übrigens auch Filme streamen und online spielen – größere Downloads brauchen allerdings etwas länger.