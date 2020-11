Auch wenn der Singles Day im eigentlichen Sinne eine Erfindung aus China ist, wird er seit einigen Jahren verstärkt auch in Deutschland gefeiert. Anders als in seinem Ursprungsland allerdings nicht primär mit organisierten Partys für Alleinstehende, sondern als Online-Shopping-Event. Was das im Detail bedeutet, kannst du heute den ganzen Tag über auch hier bei inside digital sehen. Wir fassen für dich die besten Singles-Day-Schnäppchen namhafter Online-Shops übersichtlich zusammen. Du findest sie zum Beispiel in unserer Deals-Übersicht. Doch nicht nur klassische Online-Shops werben um die Gunst von Kunden. Auch mehrere Mobilfunk-Provider haben sich neue Sondertarife ausgedacht. Und wir stellen dir die besten Tarife vor.

sim.de

Bei sim.de kannst du dich zum Beispiel über eine Dreifach-Flat zum Sonderpreis freuen. Du suchst einen Tarif, bei dem du soviel telefonieren, SMS schreiben und im Internet surfen kannst, wie du willst? Hier ist das passende Angebot mit satten 11 GB LTE-Datenvolumen (max. 50 Mbit/s) im Netz von Telefónica Deutschland für 11,11 Euro pro Monat. Allerdings musst du schnell sein. Denn der Sondertarif ist nur bis zum 12. November (also morgen) um 11 Uhr erhältlich – bei zwei Jahren Laufzeit sogar ohne Bereitstellungspreis.

PremiumSIM

Vielleicht brauchst du aber ja gar keine 11 GB LTE-Datenvolumen pro Monat, sondern dir reichen 7 GB monatlich mit bis zu 50 Mbit/s im Telefónica-Netz aus. Dann ab zu PremiumSIM. Denn dort kannst du eine entsprechende Internet-Flat mit einer Telefon- und SMS-Flatrate für dein Handy kombinieren – für 9,99 Euro monatlich. Bereitstellungspreis? Entfällt! Zumindest dann, wenn du dich für zwei Jahre an PremiumSIM bindest.

simplytel

Soll es eine noch etwas niedrigere Grundgebühr sein? Dann kannst du noch bis zum 17. November um 11 Uhr von einer Sonderaktion aus dem Hause simplytel profitieren. Denn dort gibt es eine Dreifach-Flat mit 6 GB LTE-Datenvolumen (max. 50 Mbit/s im Netz von Telefónica Deutschland) für 8,99 Euro monatlich. Zwei Jahre Vertragslaufzeit bedeuten hier ebenfalls 0 Euro Anschlusspreis. Soll es nur ein Monat sein, musst du einmalig 19,99 Euro extra einplanen.

winSIM

Dir reichen 5 GB LTE-Datenvolumen pro Monat? Dann kannst du bei winSIM den passenden Aktionstarif finden. Noch bis zum 17. November um 11 Uhr ist dort eine entsprechende Dreifach-Flat für monatlich 7,99 Euro zu haben. Auch bei diesem Tarif erfolgt die Bereitstellung bei zwei Jahren Vertragslaufzeit ohne zusätzliche Kosten. Bei Internetausflügen sind maximal 50 Mbit/s im Netz von Telefónica Deutschland drin.

Hinweis: Bei allen vier oben genannten Aktionstarifen kommt eine Datenautomatik zum Einsatz. Um Extrakosten beim Internetsurfen zu vermeiden, kannst du diese jederzeit deaktivieren. Zum Beispiel telefonisch, aber auch im Online-Kundencenter.

BildConnect

Würdest du gerne regelmäßig und ohne Aufpreis die Premium-Inhalte der „Bild“-Zeitung auf bild.de lesen? Bild Connect bietet dir einen Mobilfunk-Tarif, bei dem ein Abonnement für Bild+ im Wert von 7,99 Euro monatlich schon inklusive ist. Und noch bis zum 25. November läuft eine Sonderaktion. Der passende Discount-Tarif im Telefónica-Netz mit 5 GB LTE-Datenvolumen (max. 50 Mbit/s), Telefonie- und SMS-Flat kostet im Moment nur 8,99 Euro monatlich. Und wenn du dich für eine Vertragslaufzeit von zwei Jahren entscheidest, entfällt der sonst übliche Anschlusspreis in Höhe von knapp 20 Euro.

freenet Mobile

Möchtest du lieber einen Aktionstarif im Netz von Vodafone bestellen? Noch bis zum 17. November kannst du bei freenet Mobile gleich dreifach sparen. Du bekommst nämlich nicht nur mehr LTE-Datenvolumen zum günstigeren Preis, sondern kannst trotz nur einem Monat Vertragslaufzeit auch die Anschlussgebühr sparen. Sie kostet normalerweise 29,99 Euro.

Zur Wahl stehen zwei Aktionstarife. Mit 8 GB LTE-Datenvolumen im Vodafone-Netz zahlst du 13,99 Euro pro Monat, sollen es satte 14 GB LTE-Volumen sein, musst du 16,99 Euro pro Monat einkalkulieren. Die maximal mögliche Download-Rate liegt bei freenet Mobile allerdings bei vergleichsweise geringen 21,6 Mbit/s.

congstar

Und natürlich darf an dieser Stelle nicht fehlen, dass auch bei congstar aktuell eine Sonderaktion läuft. Für 19,50 Euro im Monat bekommst du dort eine Dreifach-Flat im Netz der Deutschen Telekom mit 10 GB LTE-Datenvolumen bei maximal 25 Mbit/s im Download. Und zwar wahlweise mit 1 Monat Vertragslaufzeit (Anschlusspreis 34,12 Euro) oder mit einer zweijährigen Vertragsbindung (14,63 Euro Anschlusspreis). Mehr Details dazu haben wir dir in einer ausführlichen Tarif-Vorstellung zusammengetragen. Denn es gibt zu diesem Tarif-Schnäppchen noch ein bisschen mehr zu erzählen.

Vier Tarife bei mobilcom-debitel

Abschließend möchten wir dich zudem noch auf vier Sondertarife aus dem Hause mobilcom-debitel aufmerksam machen. Denn dort bekommst du richtig viel mobiles Datenvolumen zum kleinen Preis. Allerdings nur während der zweijährigen Vertragslaufzeit. Danach wird es teurer.

Allnet Flat im Telekom-Netz

Soll es eine Allnet-Flat inklusive SMS- und Daten-Flat im Netz der Deutschen Telekom sein? Für 19,99 Euro monatlich bekommst du bei mobilcom-debitel derzeit die Möglichkeit, jeden Monat bis zu 18 GB per LTE zu versurfen. Allerdings ist die Download-Geschwindigkeit auf 21,6 Mbit/s begrenzt. Ab dem 25. Monat musst du monatlich 29,99 Euro zahlen. Um das zu vermeiden, solltest du in jedem Fall rechtzeitig wieder kündigen. Der einmalige Anschlusspreis liegt bei 19,99 Euro.

Allnet Flat im Vodafone-Netz

Etwas preiswerter: Die Dreifach-Flat im Netz von Vodafone. Sie beinhaltet ebenfalls bis zu 18 GB LTE-Datenvolumen im Monat, die Grundgebühr liegt aber nur bei 17,99 Euro monatlich. Aber auch hier gilt: Den Sonderpreis gibt es nur während der Mindestvertragslaufzeit von zwei Jahren. Danach zahlst du 29,99 Euro pro Monat. Vorteil dieses Tarifs: Er ist sogar mit einer maximal möglichen Download-Geschwindigkeit von 50 Mbit/s gesegnet. Einmalig musst du 19,99 Euro Anschlusspreis einkalkulieren.

Allnet Flat im Telefónica-Netz

Mehr LTE-Datenvolumen für noch weniger Geld gefällig? Kein Problem! Im Netz von Telefónica Deutschland bekommst du bei mobilcom-debitel über den Tarif green LTE satte 20 GB mit bis zu 225 Mbit/s im Downstream für 16,99 Euro monatlich. Ab dem 25. Monat erhöht sich die Grundgebühr auf 24,99 Euro pro Monat. Der einmalige Anschlusspreis fällt bei diesem Tarif mit 39,99 Euro vergleichsweise hoch aus, dafür kannst du aber auch monatlich wieder kündigen; bist also nicht mindestens zwei Jahre an den Tarif gebunden.

Gemeinsam haben alle oben genannten Tarife, dass sie nach Verbrauch des monatlichen LTE-Datenvolumens in der Download-Geschwindigkeit gedrosselt werden oder eine aufpreispflichtige Datenautomatik greift. Möchtest du das umgehen, kannst du dich bei mobilcom-debitel für den Tarif Free Unlimited Max entscheiden – ebenfalls mit nur einem Monat Vertragslaufzeit.

Für 39,99 Euro pro Monat erhältst du eine Dreifach-Flat, bei der dir beim mobilen Internetsurfen per LTE je nach örtlicher Verfügbarkeit unlimitiert bis zu 225 Mbit/s zur Verfügung stehen. Einmalig sind auch bei diesem Tarif 39,99 Euro zu zahlen. Ab dem 25. Monat steigt die Grundgebühr ohne Kündigung deinerseits auf 49,99 Euro.

Übrigens: Auch Aldi Talk hat neue Mobilfunk-Tarife eingeführt. Neue Jahrestarife nämlich. Was das im Detail heißt, haben wir in einer separaten News für dich zusammengefasst.

