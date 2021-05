Nur bis Dienstag: 12 GB LTE zum halben Preis – monatlich kündbar

Bei mobilcom-debitel gibt es derzeit einen schicken Allrounder-Tarif zum halben Preis. Dabei erhalten Nutzer 12 GB Datenvolumen (LTE) mit einer maximalen Übertragungsgeschwindigkeit vom 50 Mbit/s. Anschließend fällt die Übertragungsrate auf die üblichen 64 Kbit/s. Darüber hinaus umfasst der Tarif eine Telefonie- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. Kostenpunkt: 19,99 Euro – so ist es zumindest normalerweise. Aktuell kann der Tarif dank eines Rabattes in Höhe von 50 Prozent für monatlich 9,99 Euro erworben werden. Allerdings muss man dafür schnell sein, denn das Angebot endet bereits am 04. Mai (Dienstag) um 11 Uhr. Darüber hinaus hat die Sache einen teuren Haken, der sich jedoch leicht beseitigen lässt.

mobilcom-debitel-Tarif in der Übersicht:

Datenvolumen: 12 GB (LTE)

Übertragungsgeschwindigkeit: bis zu 50 Mbit/s

Netz: O2

Telefonie: Flat

SMS: Flat

EU-Roaming: ja

monatlich kündbar: ja

monatliche Grundgebühr: 9,99 Euro

einmaliger Anschlusspreis: 9,99 Euro

Weitere, wichtige Tarif-Eigenschaften

Abgesehen von den bereits genannten Hauptfaktoren bietet der Tarif auch VoLTE und WLAN Call. Unterm Strich kannst du damit also auch über das Internet mit hoher Qualität telefonieren. Beinahe noch wichtiger ist jedoch die Tatsache, dass der mobilcom-debitel-Tarif monatlich gekündigt werden kann – mit einer zweiwöchigen Kündigungsfrist zum Vertragsende. Doch es gibt auch einen negativen Aspekt: Im Tarif ist ein zweimonatiges Probeabo der Magazin-Flatrate Readly enthalten, das im Testzeitraum aktiv gekündigt werden muss. Andernfalls verlängert sich das nun kostenpflichtige Abo jeweils um einen weiteren Monat.

Die Kosten des mobilcom-debitel-Tarifs selbst sind derweil recht ansprechend. Mit einmalig 9,99 Euro sowie monatlich 9,99 Euro gehört der Tarif angesichts seines Funktionsumfangs abseits von Bundle-Angeboten zweifelsfrei zu den besseren. Wirklich attraktiv wird das Angebot allerdings erst durch die Möglichkeit, diesen monatlich zu kündigen. Das ist das i-Tüpfelchen, das den Tarif empfehlenswert macht.

