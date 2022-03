Nur für wenige Tage: 15 Gigabyte Allnet-Flat für 7,99 Euro – ohne Anschlussgebühr

Normalerweise kostet dich der Mobilfunktarif mit üppigen 15 Gigabyte Datenvolumen, bis zu 50 MBit/s Download-Geschwindigkeit sowie Telefonie- und SMS-Flat 31,99 Euro. Jetzt zahlst du bei mobilcom-debitel nur rund ein Viertel des ursprünglichen Preises für dieselben Konditionen. Eine weitere Besonderheit: Dir wird zwar zunächst eine Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro berechnet – diese kannst du dir jedoch ohne großen Aufwand schnell zurückholen.

mobilcom-debitel Deal: 7,99 Euro ohne Haken

Anders, als bei vielen anderen Angeboten, sind dir bei diesem Deal die 7,99 Euro garantiert – du bekommst den Preis also nicht erst etwa durch eine Cashback-Aktion oder einen Wechselbonus. Der Tarif ist für dich der Richtige, wenn du neben Social Media, Musik-Streaming und Chatten hin und wieder auch mal unterwegs ein Video schauen möchtest. Für stundenlanges Video-Streaming mit hoher Auflösung stößt du mit dem Tarif jedoch an deine Grenzen. Dafür musst du tiefer in die Tasche greifen.

Darüber hinaus mit 15 Gigabyte Datenvolumen möglich: Du kannst beispielsweise auch problemlos ein zweites Gerät per Hotspot mit Internet versorgen. So hast du auch in der Bahn oder im Park auf Tablet oder Notebook Internetzugang. Nutzt du auf mehreren Geräten gleichzeitig das Internet, sinkt jedoch die Surf-Geschwindigkeit.

5G und Download-Top-Speed sind für diesen Preis verständlicherweise nicht mit drin. Vodafone-LTE bietet allerdings eine gute Netzverfügbarkeit, die Surfgeschwindigkeit mit bis zu 50 Mbit/s (LTE50) ist zudem mehr als ausreichend für die allermeisten denkbaren Nutzungsszenarien.

eSIM und VoLTE bieten dir noch mehr Vorteile

Weiterhin punktet der Vertrag durch Funktionen, wie VoLTE und WiFi-Calling. Hierdurch verbessert sich die Audioqualität bei Anrufen. Außerdem kannst du den Tarif auch über eSIM nutzen. Das hat den Vorteil, dass du beispielsweise auch mit einer LTE-Smartwatch ohne SIM-Einschub telefonieren und surfen kannst. EU-Roaming ist selbstverständlich auch inklusive.

Für das Angebot gilt eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Kündigst du nicht rechtzeitig, verlängert sich die Vertragslaufzeit wie üblich automatisch. Ab dem 25. Monat zahlst du den regulären Preis von 31,99 Euro. Solltest du die Kündigung vergessen, befreist du dich mit einer Kündigungsfrist von einem Monat jedoch schnell wieder aus dem Vertrag. Dennoch – die Kündigungsfrist solltest du im Auge behalten, denn der Normalpreis für den Tarif ist selbst für das gebotene deutlich zu teuer.

So holst du dir die Anschlussgebühr schnell zurück

Die zunächst gezahlte Anschlussgebühr bekommst du zurück, wenn du innerhalb von zwei Wochen nach Tarif-Aktivierung eine SMS mit „AG Online“ an die 22240 schickst. So zahlst du wirklich nur die 7,99 Euro im Monat und hast keine zusätzlichen Kosten, was das Angebot nochmals attraktiver macht.