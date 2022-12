Mixer & Smoothie-Maker von Braun im Angebot: Hier sparst du jetzt sogar doppelt

Noch bis zum 31. Dezember läuft bei MediaMarkt der Mega-Marken-Monat. Im gesamten Advent sparst du beim Kauf von Produkten der Marken Kenwood, Braun, Nutribullet und De’Longhi. Heute fokussieren wir uns auf die Angebots-Produkte von Braun und Nutribullet. Bei Braun kannst du dir zusätzlich bis zu 20 Euro Cashback sichern.

Braun-Stabmixer rund 50 Euro günstiger: Diese Technologie macht ihn besonders

Der Stabmixer MultiQuick 7 MQ 7000X von Braun ist in den Aktionswochen ohnehin bereits 30 Prozent günstiger und kostet statt ursprünglich 112 Euro (UVP) jetzt nur noch 77,99 Euro. Registrierst du dich bis zum 15. Januar nächsten Jahres, erhältst du zusätzlich ein Cashback von 15 Euro. Somit rutscht der Preis auf nur noch 62,99 Euro, was einem Preisnachlass von fast 50 Euro entspricht.

Der Stabmixer verfügt über eine spezielle ActiveBlade-Technologie, dank derer sich die rotierenden Klingen beim Pürieren automatisch heben und senken. Dadurch soll die Zubereitung von Suppen, Smoothies und Co. noch schneller gehen.

Hochwertiger Mixer auch im Set erhältlich

Den Stabmixer gibt‘s auch im Set mit Eis-Crusher- und Schneidemesser, Zerkleinerer, Edelstahl-Schneebesen sowie Mix– und Messbecher. Damit kannst du dann nicht nur noch zerkleinern und pürieren, sondern etwa auch Sahne oder Eischnee aufschäumen. Du bist also auch bestens auf die bevorstehende Weihnachts-Back-Zeit vorbereitet. Fürs Set zahlst du 104,99 Euro minus 15 Euro Cashback. Somit kostet dich das umfangreiche Set nur noch rund 90 Euro.

Wenn du ein preiswerteres Produkt in bewährter Braun-Qualität brauchst, kannst du aktuell auch den Braun MultiQuick 3 MQ 3000 Smoothie+Stabmixer 28 Prozent günstiger kaufen. Der kostet jetzt nur noch 39,99 Euro statt 56 Euro.

Auch Bügeleisen von Braun sind momentan reduziert – mit bis zu 20 Euro Cashback

Smoothie-Maker und Standmixer von nutribullet – mit 60 Tagen Geld-zurück-Garantie

Bei den Smoothie-Makern und Standmixern von nutribullet sparst du derzeit bis zu 14 Prozent und profitierst von einer verlängerten Geld-zurück-Garantie von 60 Tagen. So gibt‘’’s jetzt den nutribullet Pro 900 NB910CP Smoothie Maker mit zwei Bechern und To-go-Aufsätzen für 109,99 statt 129 Euro. Hiermit mixt du dir Smoothie oder Proteindrink zusammen und kannst dein Kaltgetränk in demselben Gefäß mit entsprechendem Aufsatz einfach mitnehmen. Auch ein Standmixer von nutribullet ist reduziert. So bekommst du den Select NB200DG Standmixer jetzt für 124,99 Euro statt 139 Euro und damit 10 Prozent günstiger.