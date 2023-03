Xiaomi-Highlight mit Vertrag günstiger als ohne: Handy-Schnäppchen mit Vodafone-Tarif

Bei MediaMarkt endet morgen, 16. März, die Xiaomi Week. Neben einigen coolen Gadgets, die hier günstiger verkauft werden, ist auch das eine oder andere Handy-Schnäppchen mit Vertrag und ohne Vertrag noch dabei. Bei diesem Deal sind wir hellhörig geworden: Hier bekommst du nämlich 5 GB Datenvolumen und das Xiaomi 12T in einem preiswerten Bundle. Das Coole: Über die gesamte Vertragslaufzeit kommst du hier günstiger weg, als wenn du dir das Smartphone einzeln holst. Wie das geht und ob sich der Tarif für dich lohnt, erfährst du hier.

Kleiner Tarif mit hohem Sparpotenzial

Werfen wir zunächst einen kurzen Blick auf den Tarif zum Xiaomi 12T. Hier muss man direkt klarstellen, dass sich dieser auf keinen Fall für Vielsurfer eignet. Bei Vodafone green LTE werden dir für 14,99 Euro im Monat nämlich nur 5 GB LTE-Datenvolumen zur Verfügung gestellt. Damit richtet sich der Tarif vor allem an Leute, die unterwegs nicht viel surfen und daher keinen Vertrag mit hohem Datenvolumen brauchen. Wenn das auf dich zutrifft, kannst du hier jedoch ein echtes Schnäppchen machen – dazu später mehr.

Die 5 GB Datenvolumen versurfst du im Vodafone-Netz mit einer maximalen Bandbreite von bis zu 21,6 Mbit/s. Hinzu kommt noch eine Telefon-Flat in alle deutschen Netz. Für SMS fallen hingegen jeweils 0,19 Euro (ins deutsche Netz) pro Nachricht an. Neben den 14,99 Euro im Monat musst du für den Tarif selbst noch einmalige Anschlusskosten in Höhe von 39,99 Euro blechen. Gespart wird dafür beim Xiaomi 12T: Dieses kostet dich nämlich lediglich 49 Euro, plus 4,95 Euro für den Versand. Und genau hier schlummert das Sparpotenzial.

Xiaomi 12T – Ein gutes Handy zum kleinen Preis

Für die 49 Euro bekommst du mit dem Xiaomi 12T nämlich ein ziemlich gutes Handy geboten. Das 5G-fähige Gerät ist mit einem 6,67 Zoll großen AMOLED-Display ausgestattet und kommt auf eine Pixeldichte von 446 ppi. Beim Prozessor setzt Xiaomi auf den MediaTek Dimensity 8100-Ultra – welcher durchaus zur Oberklasse zugeordnet werden kann. Dieser soll in Kombination mit den 8 GB Arbeitsspeicher für eine flüssige Nutzererfahrung sorgen. Außerdem kann das Handy mit seinem 5.000 mAh starken Akku punkten, der überdies rasch wieder aufgeladen ist (120 Watt Schnellladeleistung, Netzteil im Lieferumfang).

Xiaomi Xiaomi 12T Software Android 12 Prozessor MediaTek Dimensity 8100-Ultra Display 6,67 Zoll, 1.220 x 2.712 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB, 256 GB Hauptkamera 12032×9024 (108,6 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 202 g Farbe Schwarz, Silber, Blau Einführungspreis 600 € Marktstart Oktober 2022

Vor allem Hobbyfotografen freuen sich gleichzeitig über die Hauptkamera mit starken 108 Megapixeln. Selfies werden hingegen mit 20 MP geknipst. Damit deine Bilder und Videos auch genug Platz finden, bekommst du hier das Xiaomi 12T mit 256 GB Speicher. Da es keinen microSD-Slot gibt, kannst du diesen jedoch leider nicht ausbauen. Ein weiterer Kritikpunkt ist der fehlende Schutz vor Wasser und Staub. Dafür wird mit den üblichen Standards rund um WLAN, Bluetooth 5.3 sowie NFC für mobiles Zahlen gefunkt.

Darum lohnt sich der Deal

Wie bereits erwähnt, werden Vielsurfer mit dem Tarif sicher nicht glücklich. Wenn du jedoch ohnehin nicht allzu viel Datenvolumen brauchst und Interesse am Xiaomi 12T hast, kannst du hier echt ordentlich sparen. So kommst du bei dem Tarif-Bundle über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten auf Gesamtkosten in Höhe von 453,70 Euro. Dies ist ein toller Deal, denn alleine das Xiaomi 12T kostet einzeln mindestens 465 Euro. Du kommst beim Bundle aus dem Tarif und dem Smartphone also günstiger weg, als wenn du dir nur das Handy holst.

→ Vodafone green LTE 5 GB mit Xiaomi 12T für monatlich 14,99 Euro