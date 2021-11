Mit Upgrade-Garantie: Notebook-Sale zum Windows-11-Start bei Saturn

Windows 11 kommt! Ab sofort wird das neue Microsoft-Betriebssystem per Update ausgerollt oder auf Neugeräten vorinstalliert vorzufinden sein. Pünktlich zum Start der neuen Plattform sind bei Saturn einige Notebooks mit Update-Garantie reduziert. Außerdem startet das neue Microsoft-Tablet Surface Go 3 seit Anfang Oktober auf dem Markt. Ende des Monats folgte dann das Surface Pro 8.

Notebooks von Asus, Samsung und Lenovo im Angebot: Alle mit Windows-11-Garantie

Das neue Surface Go 3 kostet zum Start 599 Euro – in der technisch kleinsten Version sogar nur 420 Euro. Die Go-Tablets mit Windows-Betriebssystem eignen sich insbesondere als mobile Begleiter, aber auch als Arbeitsgeräte für Schüler, Schülerinnen oder Studierende.

→ Surface Go 3 bestellen

Im großen Windows-Sale bei Saturn sind aber auch richtige und vollwertige Laptops zwischen ein paar hundert bis hin zu mehreren tausend Euro im Angebot. Einer der Stars des Sortiments ist nach wie vor das Microsoft-Notebook mit abnehmbarem Tablet-Display, das Surface Book 3. Mit i5-Prozessor und 256 GB SSD-Speicher ist es um 200 Euro auf 1.599 Euro reduziert.

Das Display des Surface Book 3 lässt sich abnehmen und als Tablet autark verwenden.

Neben den Microsoft-eigenen Geräten sind aber auch viele weitere Laptop-Hersteller mit Windows-10-Geräten in den Angeboten vertreten, bei denen du nach Kauf kostenlos auf Windows 11 upgraden kannst – und in Einzelfällen sogar noch ein Microsoft-365-Jahresabo gratis dazubekommst. Mit dabei sind schlanke Business-Laptops, mobile Alltagsbegleiter und leistungsstarke Gaming-Maschinen. Eine Auswahl:

Wie erwähnt ist bei einigen dieser Angebote ein Microsoft 365 Abonnement (Single) mit dabei. Das Jahresabo bietet Zugriff auf sämtliche Microsoft-Apps stets in der aktuellen Version. Dazu zählt die komplette Bandbreite von MS Office mit Word, Excel, PowerPoint und mehr. Außerdem steht 1 TB Cloud-Speicher bei OneDrive zur Verfügung.

Übrigens: So findest du heraus, ob dein PC zu Hause Windows 11 unterstützt. Ebenfalls interessant und passend zum Thema: Die Meinung unseres Redakteurs zu Microsofts Schlingerkurs beim Wechsel von Windows 10 auf 11.