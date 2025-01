Mit Tarif kräftig sparen: Samsung Galaxy S25 hier zum Top-Preis vorbestellen

Bei dem gestrigen Samsung-Event wurden die neuen Features der S25-Serie im Detail vorgestellt. Mit den drei Modellen setzt Samsung die Messlatte in der Welt der Android-Smartphones hoch. Ab sofort kannst du die Geräte vorbestellen – und für diejenigen, die nicht länger warten möchten, gibt es bereits attraktive Deals. Besonders bei freenet lockt ein spannendes Tarif-Bundle, das wir hier unter die Lupe nehmen.

Galaxy S25 mit starkem Tarif vorbestellen: Das steckt im freenet-Angebot

Bei freenet sicherst du dir das brandneue Galaxy S25 im Vorbesteller-Angebot gerade zu top Konditionen. Zusammen mit einer Allnet-Flat samt 50 GB Datenvolumen im Telefónica-Netz zahlst du nur einmalig 9,99 Euro für das von Samsung neu vorgestellte Smartphone. Der Tarif schlägt außerdem mit 39,99 Euro pro Monat zu Buche. Dafür bekommst du aber ebenso ein ordentliches Datenpolster im 5G-Netz von Telefónica und dank EU-Roaming brauchst du dir auch EU-weit keine Gedanken zu machen – in Frankreich, Spanien oder den Niederlanden etwa gelten nämlich dieselben Konditionen wie zu Hause. Das gilt ebenfalls fürs Telefonieren – denn eine entsprechende Flat ist hier zusätzlich inklusive, mit der du in der ganzen EU kostenfrei und unbegrenzt telefonieren kannst.

Wenn du dein neues Gerät bis zum 28. Februar vorbestellst, profitierst du zudem vom doppelten Speicherplatz zum Preis der jeweils niedrigeren Speichervariante. Statt einen Aufpreis zahlen zu müssen, bekommst du hier also die 256-GB-Variante zum Preis des 128-GB-Modells. Wähle also unbedingt das Modell mit 256 GB aus, um von der coolen Aktion zu profitieren.

→ Zum Tarif-Deal!

Neues Samsung-Trio: Auch S25+ und S25 Ultra günstig sichern

freenet bietet darüber hinaus in der Vorbestellerphase aber auch noch weitere interessante Angebote zum S25, S25+ und S25 Ultra an. Du kannst dir alle drei Modelle nämlich ebenso einzeln schnappen und bis zum 28. Februar den doppelten Speicher ohne Aufpreis sichern. Zusätzlich profitierst du hierbei auch noch von einem Bonus in Höhe von 100 Euro.

Dadurch entstehen die folgenden Kosten für dich: