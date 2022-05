Mit neuem Hammer-Tarif: Google Pixel 6 rechnerisch fast geschenkt

Nicht bei O2 selbst, sondern bei Saturn gibt es das Google Pixel 6 jetzt als Schnäppchen-Tipp mit Tarif. Kombiniert wird das Google Phone mit dem neuen und nur temporär verfügbaren Tarif O2 Grow. Dahinter verbirgt sich ein dynamischer Vertrag, der mit jedem Jahr Nutzung besser wird. Aber auch zum Start ist das Angebot mit 40 GB Datenvolumen für 29,99 Euro fair. Im zweiten Jahr sind es dann 50 GB zum gleichen Preis. Behältst du den Tarif weiter, steigt das Datenvolumen auf 60, 70, 80 GB und so weiter. Der Preis bleibt dabei stabil.

Pixel 6 für nur ein paar Euro

Nun kostet der Tarif schon ohne Smartphone 29,99 Euro monatlich – und die gleiche Summe steht auch in der Kombi mit dem Pixel 6 auf der Rechnung. Wird da bei der Einmalzahlung entsprechend nachgeholfen und ausgeglichen?

Die Antwort lautet Nein: Einmalig kostet das Pixel 6 im Saturn-Angebot nämlich nur 9 Euro und so steckt es nahezu zum symbolischen Preis mit im Top-Tarif. Das Angebot lohnt sich daher auch schon, wenn du nur den Tarif brauchst. Das Handy gibt’s für kleine Kosten dazu – und es hat dazu sogar noch einen Weiterverkaufswert, wenn du selbst keine Verwendung dafür haben solltest. Weitere Kosten gibt es nicht, da Saturn keine Versandkosten verlangt und O2 bei diesem Geburtstags-Tarif auch auf die 39,99 Euro Anschlusskosten verzichtet.

→ Hier geht’s direkt zum Angebot

Die umgekehrte Rechnung: Bei Saturn und MediaMarkt ist das Pixel 6 derzeit auch ohne Vertrag im Angebot. Es kostet hier 555 Euro. In der Vertragskombi mit 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit – durch das Grow-Special lohnt er sich auch länger – warten fixe Kosten in Höhe von 728,76 Euro auf dich. Brauchst du also nur das Handy, lohnt sich der Kauf ohne Vertrag. Ziehen wir die Handykosten ab, bleiben noch etwas mehr als 170 Euro Vertragskosten übrig. Mit einem Effektivpreis von 7,24 Euro für den mitwachsenden 40-GB-Tarif samt 5G ist das ein echtes Schnäppchen. Mit Tarif hast du derzeit allerdings keine Farb-Auswahl – das Pixel 6 ist nur noch in Schwarz verfügbar.

Google Pixel 6 Software Android 12 Prozessor Google Tensor Display 6,4 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 8000×6000 (48,0 Megapixel) Akku 4.600 mAh induktives Laden USB-Port 3.1 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 207 g Farbe Schwarz, Orange, Türkis Einführungspreis 649 € Marktstart Oktober 2021

O2 Grow: Diesen versteckten Vorteil biete der Tarif sonst noch

Mit den 40 oder auch den 50 GB Datenvolumen, wohlgemerkt monatlich, lässt sich einiges anfangen. Für die meisten Alltags-Szenarien sind Datensorgen mit so einem Tarif passé. Aber wer braucht die dann folgenden 60 oder in wenigen Jahren bei Nicht-Kündigung gar 100 GB Datenvolumen und mehr? Auch für diese Frage liefert der Tarif eine mögliche Antwort.

Mit der enthaltenen Connect-Option kannst du weitere SIM-Karten kostenlos anfordern und das Datenvolumen aus deinem Vertrag auf mehrere Geräte aufteilen und somit im Tablet, der Smartwatch oder im Laptop nutzen. Auch für Freunde als Zweit-SIM und Daten-Snack lässt sich der Tarif so spendabel nutzen.

Übrigens: Beim Speed und beim Netzzugang macht O2 hier keine Kompromisse. Der O2 Grow fügt sich nahtlos in die Klaviatur der Free-Tarife ein und bietet 5G-Zugang sowie maximal mögliche Download-Geschwindigkeit. Eine Allnet-Flat ist sowieso mit dabei (Anrufe und SMS) und EU-Roaming ist obligatorisch.