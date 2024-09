Nur noch bis zum 12. September gibt es bei Otto eine richtig starke Rabatt-Aktion rund um verschiedene LG 4K-Fernseher. Über einen auf den jeweiligen Produktseiten anklickbaren Coupon, sparst du so stets 15 Prozent extra – wohlgemerkt zusätzlich zu den aktuellen Rabatten. Dies sorgt für einige echte Schnäppchen, wie etwa diesen 43 Zoll Smart-TV mit 4K-Auflösung für nur 310 Euro (inklusive Versand). Darf’s etwas größer sein? Dann schnapp dir diesen LG-Riesen mit satten 75 Zoll Bildschirmdiagonale für gerade einmal 828 Euro (inklusive Versand).

→ Direkt zur LG-Aktion

Spar-Tipp: Dieser LG 4K-Fernseher ist jetzt spottbillig

Bleiben wir doch direkt bei dem günstigen LG 4K-Fernseher für nur 310 Euro, inklusive Versand. Der LED-TV hört auf den Namen „43UT73006LA“ und bietet dir eine Bildschirmdiagonale von 43 Zoll. Dadurch passt er hervorragend selbst auf kleinere TV-Kommoden oder macht sich gut als Fernseher fürs Schlafzimmer.

Gleichzeitig bietet dir LG hier aber natürlich ebenfalls die gewohnt hochwertige Technik. Der Hersteller verspricht eine realistische Farbdarstellung sowie beeindruckende Details – unter anderem dank der 4K-Auflösung, verschiedenen HDR-Formaten sowie AI-unterstützen Bildoptimierungen. Hierzu zählt unter anderem auch das 4K Upscaling, wodurch ältere Filme und Serien in neuem Glanz erstrahlen. Die Bilderwiederholrate von 60 Hz ist obendrein ebenso ordentlich.

Das Modell aus dem Jahr 2024 ist eine preiswerte Wahl für jede Wohnung

Drei HDMI-Anschlüsse (2.1 mit eARC & ALLM) werden außerdem von zwei USB-Slots sowie einem digitalen Audioausgang flankiert. Ein LAN-Stecker und ein CI+ Modul-Schacht für HD+-Karten sind ebenfalls vorhanden. Natürlich kannst du den LG 4K-Fernseher aber auch ganz einfach via WLAN mit dem Internet verbinden und auf die gängigen Streaming-Apps zugreifen.

Um dir den Smart-TV wirklich zum Top-Preis sichern zu können, musst du auf der Produktseite unbedingt den 15-Prozent-Coupon aktivieren. Der Rabatt wird anschließend im Warenkorb abgezogen, wodurch dann schlussendlich nur noch 310,10 Euro inklusive Versand auf der Rechnung stehen. Günstiger gibt’s den LG 4K-Fernseher derzeit bei keinem anderen Anbieter im Netz.

LG 4K-Fernseher bei Otto – So aktivierst du den Rabatt

Auch große 4K-TVs sind richtig günstig

Wer auf der Suche nach einem größeren Fernseher ist, wird aber natürlich ebenso fündig. So gibt es das oben vorgestellte Modell auch in einer 65-Zoll-Variante, für insgesamt rund 561 Euro (mit Coupon und Versandkosten). Noch größer ist jedoch dieser LG 4K-Fernseher aus dem Jahr 2023. Das Gerät misst satte 75 Zoll bzw. 189 cm und ist dadurch allein durch die Größe schon ein echter Hingucker. Technisch und mit Blick auf die Anschlüsse steht der TV-Riese den anderen Modellen aber in nichts nach und bietet für 838,10 Euro (inklusive Versand) somit eine tolle Wahl für alle, die einen echt großen LG 4K-Fernseher suchen. Auch hierbei sorgt Otto für einen aktuellen Bestpreis und unterbietet damit unter anderem Amazon um mehr als 100 Euro (zum Preisvergleich).

→ 75 Zoll LG 4K-Fernseher für 838,10 Euro (inklusive Versand)

Grundsätzlich gibt es bei Otto bis zum 12. September noch viele weitere LG 4K-Fernseher mit dem Extra-Rabatt im Angebot. Dazu zählen auch OLED-Modelle – die aber natürlich im Vergleich etwas teurer sind. Ein Blick auf die Aktionsseite lohnt sich aber in jedem Fall. Denn neben 4K-TVs bekommst du hier auch Soundbars, Bluetooth-Speaker und sogar Waschmaschinen von LG günstiger.

→ Zur LG-Aktion von Otto