Mit Miele, Samsung und Co.: MediaMarkt startet Waschmaschinen-Ausverkauf

Neben dem Staubsauger, der Kaffeemaschine und der Mikrowelle ist die Waschmaschine vermutlich das meistbenutzte Elektrogerät im Haushalt. Umso ärgerlicher ist es, wenn sie plötzlich den Löffel abgibt. Wenn du dich bei der Anschaffung des nächsten Geräts nicht in Unkosten stürzen willst, solltest du jetzt unbedingt bei MediaMarkt vorbeischauen. Aktuell gibt es dort nämlich Marken-Geräte von Samsung, Bosch und Miele mit ordentlichen Rabatten von teilweise über 50 Prozent. Das Beste? Du profitierst sogar noch von Gratis-Versand. Wir haben dir unsere Favoriten der Aktion herausgesucht.

Bis zu 56 Prozent Rabatt: Diese Samsung-Modelle lohnen sich richtig

Den größten Preissprung legt wohl diese Maschine von Samsung hin. Statt des UVP von 1.149 Euro verlangt MediaMarkt jetzt noch 499 Euro, was einem satten Rabatt von 56 Prozent entspricht. Ein Blick auf den Preisvergleich zeigt noch mal deutlich, dass dir MediaMarkt die Maschine damit so günstig wie noch nie zuvor verkauft. Da dir der Versandhändler die Waschmaschine auch noch gratis liefert, hat sich hier wirklich ein richtig gutes Angebot versteckt.

Die Maschine hat ein riesiges Fassungsvermögen von elf Kilogramm. Damit eignet sie sich optimal für Familien oder Menschen mit einem großen Kleiderschrank. 14 verschiedene Waschprogramme stehen dir zur Auswahl, sodass du je nach Beladung das passende auswählen kannst. Das Gerät ist in die Energieeffizienzklasse A eingeordnet und schont somit auch langfristig deinen Geldbeutel.

Wer mit etwas weniger Fassungsvermögen klarkommt, bekommt für 399 Euro ein Modell mit acht Kilogramm. Normalerweise würde sie dich 849 Euro kosten und auch dieses Gerät bekommst du aktuell nirgendwo günstiger als bei MediaMarkt.

Der Klassiker: Miele Waschmaschine bei MediaMarkt

Der Preissprung des Geräts des beliebten deutschen Herstellers Miele ist mit zehn Prozent zwar nicht ganz so drastisch wie bei den Modellen von Samsung, allerdings bietet dir MediaMarkt den besten Preis im ganzen Netz. Für dich stehen jetzt noch 1.199 Euro auf der Rechnung. Der Frontloader fasst ebenfalls acht Kilogramm trockene Wäsche und lässt sich per App steuern. Du hast hiermit die Möglichkeit, deine Kleidung per Dampf vorbügeln zu lassen, sodass du danach nicht mehr zum Eisen greifen musst.

Wenn dich diese Angebote noch nicht überzeugt haben, findest du jetzt noch eine kleine Liste von weiteren Waschmaschinen-Angeboten, die sich echt lohnen können. Von High-End bis Budget-Variante, wer eine neue Maschine braucht, findet hier sicherlich etwas. Die Rabatte gelten bei MediaMarkt nur noch bis zum 21. Juli, du solltest dich also beeilen, wenn du noch ein starkes Schnäppchen abgreifen willst.

