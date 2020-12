Per Gutscheincode sparen: Mit der Eingabe des exklusiven Codes CLOUD50 beim Bestellvorgang gibt es für inside digital Leser jetzt und noch bis ins neue Jahr die Kaspersky Security Cloud zum halben Preis. Wie hoch der Preis ist, hängt von der Anzahl der zugreifenden Geräte und der Laufzeit ab. Los geht’s bei 41,97 Euro (3 Geräte, 1 Jahr) im Personal-Abo. Das größte Paket (10 Geräte, 2 Jahre) kostet mit dem Gutscheincode 141,97 Euro.

Außerdem erhältst du bei rechtzeitiger Buchung anderer Kaspersky-Sicherheits-Produkte noch ein Streaming-Extra gratis dazu – zwei HD-Filme auf der Streaming-Plattform Rakuten TV. Mehr dazu weiter unten im Artikel.

Der Gutscheincode CLOUD50 gilt nur für den Kauf der Rundum-Sorglos-Pakete der Kaspersky Security Cloud. Ende der Aktion ist am 3. Januar 2021.

Das kann die Kaspersky Security Cloud

Die Kaspersky Security Cloud enthält sechs Produkte und Softwares mit unzähligen Funktionen zum Schutz. So bewahrt dich die Cloud beispielsweise vor Viren und Ransomware. So nennt sich Erpressungssoftware, mit der Eindringlinge auf deine Daten zugreifen können. Darüber hinaus erhöht das Programmpaket die Internet-Sicherheit auf Mobilgeräten – stellt ein VPN (Virtual Private Network) zum anonymen und sicheren Surfen, eine Passwortverwaltung sowie diverse Kindersicherungs-Tools.

Konkret kann das so aussehen: Wenn jemand mithilfe von Schadsoftware an deine privaten Daten gelangt ist, gibt dir Kaspersky unmittelbar einen Hinweis darauf. Außerdem bekommst du sofort Empfehlungen dazu, welche Schritte du in so einem Fall am besten einleitest. So bist du perfekt für einen Cyberangriff vorbereitet. Du bekommst ebenfalls sofort eine Nachricht, wenn eine fremde Software auf dein Mikro oder die Kamera zugreifen möchte.

Schutz für auswärts und in den eigenen vier Wänden

Die Kaspersky Security Cloud bietet dir sowohl Internet-Sicherheit beim Surfen von unterwegs als auch von Zuhause. Denn: du kannst du mit ihrer Hilfe ganz leicht dein Heimnetzwerk beaufsichtigen. Das bedeutet, du erhältst ebenfalls eine Benachrichtigung, wenn ein Gerät unerlaubt auf dein WLAN zugreifen möchte – und Datendieben erschwerst du damit erheblich ihre Arbeit.

Damit du den Rabatt erhältst, kannst du einfach den exklusiven Gutschein-Code CLOUD50 beim Bestellvorgang eingeben – und zahlst für die ausgewählte Gesamtlaufzeit nur den halben Preis für die preisgekrönte Kaspersky-Sicherheitssoftware.

Die Security Cloud funktioniert auf Geräten mit einem Windows- und MacOS-Betriebssystem sowie auf Android-Smartphones und iOS-Mobilgeräten, also iPhones. Das Angebot gilt noch bis zum 03.01.2021.

Zwei gratis Filme beim Kauf von Kaspersky-Sicherheitspaketen

Es lohnt sich außerdem einen Blick auf die zwei Sicherheitsprodukte Kaspersky Total Security oder Kaspersky Internet Security zu werfen. Auch diese Pakete sind aktuell noch um 30 Prozent reduziert. Kombi-Vorteil: Beim Kauf eines dieser Produkte erhältst du noch bis zum 15. Januar zwei Codes für Rakuten TV zugeschickt. Damit kannst du dann zwei Filme gratis auf der Plattform streamen.

