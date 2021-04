Galaxy A51 und A71 im Angebot: Neue Handy-Deals für den schmalen Geldbeutel und mit Gratis-Extra sind da. In den Tarife-Shops von MediaMarkt und Saturn gibt es immer wieder sogenannte „Konsolen-Deals“. Bezahlt werden ein Handy und ein passender Vertrag, gratis dazu gibt es eine Spielekonsole. In diesem Fall eine Nintendo Switch Lite im Wert von über 200 Euro.

Beliebte Galaxy-Smartphones mit günstigen Verträgen

Das Samsung Galaxy A51 und das A71 gehören zu den absoluten Kassenschlagern. Die Preis-Leistungs-Modelle der A-Serie lagen monatelang auf Rang 1 und 2 in unserem inside digital Ranking, das aus den Datenbank-Abrufen eine Beliebtheitsliste ableitet. Das A51 ist Stand heute immer noch auf dem ersten Platz. Im Angebot sind beide Handys mit Tarifen im Vodafone-Netz samt LTE und eben dem Gratis-Extra, einer Nintendo Switch Lite. Dabei musst du monatlich beim A51 nur 15 Euro und im Falle des A71 20 Euro berappen. Die Deals in der Kurzbeschreibung:

Das Galaxy A51 gibt es mit 3 GB Vodafone-LTE pro Monat für 14,99 Euro Grundgebühr und 49 Euro Einmalpreis. Mit dabei sind eine Telefon-Flat und die Freenet Hotspot Flat. Außerdem entstehen noch einmalig 39,99 Euro Anschlusskosten.

Das A71 ist nicht nur als Smartphone etwas besser ausgestattet, auch der Tarif hat noch ein wenig mehr auf Lager. Für den Preis von monatlich 19,99 Euro und einmalig 49 Euro gibt es 10 GB Vodafone-LTE, die Telefon-Flat und ebenso die Freenet Hotspot Flat. Auch hier gibt es keine Versand- aber noch einmalige 39,99 Euro Anschlusskosten.

Vertragspartner ist in beiden Fällen mobilcom-debitel, Netzzugang gibt es wie erwähnt im Vodafone-Netz samt LTE-Zugang und 50 MBit/s Maximalgeschwindigkeit. Die Nintendo Switch Lite hat derzeit einen Gegenwert von 189 Euro und liegt dem Paket jeweils ohne Aufpreis bei. Lieferbar ist sie nach aktuellem Stand jedoch nur in der Farbe Gelb. Beide Smartphones sind in schwarzer Ausführung verfügbar, das A51 zusätzlich noch in türkis; beim A71 ist auch noch eine silberne Variante auswählbar.

Welches Handy ist wo besser? Hier geht’s zum detaillierten Datenblatt-Vergleich von A51 und A71.

