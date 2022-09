Galaxy S21 FE nochmal günstiger: Beliebtes Samsung-Smartphone im Budget-Bundle

Das Samsung Galaxy S21 FE verbindet die preisgünstige A-Serie mit der hochklassigen S-Klasse – „die Brücke von A nach S“, titelten wir zur Vorstellung. Im Grunde versucht Samsung mit dem Gerät ein Handy zu bieten, das so viel Flaggschiff wie möglich und so wenig wie nötig mit sich bringt. Im Vertrags-Shop von Saturn, der Tarifwelt, ist das Handy gerade extra reduziert.

Galaxy S21 FE jetzt nochmal 20 Euro günstiger

Schon bis zuletzt war das S21 FE im Angebot. In Verbindung mit dem Tarif „Freenet Green LTE 10GB“ kostete es samt den namensgebenden 10 GB LTE-Datenvolumen im Vodafone-Netz monatlich 19,99 Euro und einmalig 49 Euro. Jetzt zieht Saturn als Vermittler des Angebots noch mal 20 Euro ab und bietet das Handy für einmalig 29 Euro an. Ein kleines Bonbon, was das ohnehin gute Angebot aber noch einmal verbessert.

Versandkosten entstehen nicht, wohl aber die üblichen 39,99 Euro für den Tarifabschluss. So bleiben insgesamt 548,75 Euro Gesamtkosten für Smartphone und Vertrag. Das ist eine ganze Ecke weniger, als das Handy bei Saturn derzeit ohne Vertrag kostet – nämlich 635 Euro. Und auch wenn es bei anderen Shops noch ein wenig günstiger ist, bleibt der Deal mit Tarif durch jenen ein gutes Angebot. Immerhin bekommst du hier Vodafone-Netzzugang (LTE50) mit 10 GB und eine Allnet-Flat (Anrufe in alle Netze).

→ Direkt zum Angebot: S21 FE mit Vodafone-Tarif für 19,99 Euro

Wichtig ist jedoch, dass der Rabattpreis des Tarifs – statt 19,99 Euro kostet er sonst 26,99 Euro – nur für die Mindestvertragslaufzeit gilt. Danach steigt der Preis auf den ursprünglichen Kurs und du solltest kündigen, um nicht in die Kostenfalle zu tappen.

Gewinnspiel: Sichere dir jetzt ein Samsung Galaxy S21 FE

Zusammen mit dem Gewinnspielpartner Saturn verlosen wir gerade ein Galaxy S21 FE auf unserem Instagram-Kanal. Hier findest du alle Infos und kannst direkt teilnehmen. Das Gerät verlosen wir komplett neu und in diesem Fall ausdrücklich ohne Vertragsbindung. Der oder die Gewinnerin bekommt es als 5G-Version mit 128 GB Speicherplatz in der Farbe „Graphite“, einem schlichten Dunkelgrau. Das Gewinnspiel endet am 24. September. Hier findest du die Teilnahmebedingungen. Instagram beziehungsweise Meta sind nicht beteiligt und auch Saturn tritt hier nur als Gewinnspielpartner auf – und erfasst oder empfängt in keinem Fall Daten der Teilnehmer.