Mit dieser Smartwatch kannst du sogar tauchen – bei HUAWEI gibt’s ein tolles Extra on top

Endlich ist es so weit: Die HUAWEI Crazy Week ist gestartet und liefert dir zahlreiche tolle Technik-Deals rund um die Produkte des chinesischen Herstellers. Mit dem MateBook D15 haben wir dir kürzlich bereits ein Highlight der Aktion genauer vorgestellt. Hier widmen wir uns hingegen der stylischen HUAWEI Watch Ultimate. Die hochwertige Smartwatch kostet aktuell 849 Euro und wird im Rahmen der Crazy Week um ein tolles gratis Extra ergänzt: die FreeBuds Pro 2 Bluetooth-Kopfhörer.

HUAWEI Watch Ultimate: Ein stylischer Hingucker

Für 849 Euro bekommst du dabei die HUAWEI Watch Ultimate in der Farbe „Entdeckerschwarz“ und mit einem stylischen Titan-Armband. Optisch macht die Smartwatch dabei wirklich einen hervorragenden Eindruck und muss sich keinesfalls hinter Designer-Uhren verstecken.

Der schlichte Look der HUAWEI Watch Ultimate kann sich absolut sehen lassen

Doch natürlich weiß die hochwertige Smartwatch darüber hinaus ebenso zu überzeugen. Ein Highlight bei der HUAWEI Watch Ultimate ist dabei definitiv das 1,5 Zoll große AMOLED-Touchscreen-Display (466 × 466 Pixel). Die ordentliche Größe sorgt dafür, dass du neben dem Ziffernblatt auch alle weiteren Funktionen stets optimal erkennen kannst. Gleichzeitig geht die intuitive Bedienung via Touch leicht von der Hand. In Sachen Schutz weiß das Display ebenfalls zu überzeugen. Das verbaute Saphirglas ist besonders dick und schützt dadurch effektiv vor etwaigen Beschädigungen. Sehen lassen kann sich zudem auch der Schutz gegen Wasser. Die HUAWEI Watch Ultimate ist nämlich bis zu 100 Meter wasserdicht (10 ATM / ISO 22810 / EN 13319) – du kannst sie also auch problemlos als Tauchcomputer nutzen.

Sportprogramme, Expeditionsmodus & Herzfrequenzsensor – Die verschiedenen Funktion im Überblick

Die HUAWEI Watch Ultimate hat dabei aber selbstverständlich noch deutlich mehr auf dem Kasten. Abgesehen von den verschiedenen Tauchmodi kannst du die Smartwatch so beispielsweise optimal fürs Fitness-Training verwenden. Insgesamt stehen dir hier mehr als 120 Sportprofile zur Verfügung – da ist wirklich für jeden etwas dabei. Wanderst du hingegen gerne? Dann bietet dir die Uhr mit dem Expeditionsmodus ein besonders spannendes Feature. Hierüber lassen sich nämlich unterwegs unter anderem Wegpunkte setzen, zu denen du einzeln navigiert wirst. Dafür setzt die Smartwatch auf gleich fünf Ortungssysteme inklusive Dual-Band-Unterstützung für besonders präzises GPS-Tracking.

Bis zu 100 Meter: Die Smartwatch eignet sich perfekt fürs Tauchen

Abgesehen vom Sport stehen dir ebenfalls noch viele weitere Funktionen zur Verfügung. Von einem Herzfrequenzsensor, über eine Analyse deines Stresslevels oder deiner Schlafqualität bis hin zu einem integrierten Hauttemperatursensor. Selbst ein Sensor zur Überprüfung der Sauerstoffsättigung in deinem Blut (SpO2) sowie ein EKG-Feature sind vorhanden.

Damit der Smartwatch bei all den Funktionen nicht allzu schnell der Saft ausgeht, wird bei der HUAWEI Watch Ultimate auf einen starken Akku mit einer Laufzeit von bis zu 14 Tagen gesetzt. Gleichzeitig kann eben jener Akku bereits innerhalb von 60 Minuten wieder vollständig aufgeladen werden. Die schicke Uhr ist übrigens sowohl mit iOS– als auch mit Android-Geräten kompatibel. Dein Smartphone kannst du dabei im Handumdrehen via Bluetooth mit der Smartwatch verbinden – um so etwa Telefonate direkt am Handgelenk zu führen.

→ HUAWEI Watch Ultimate für 849 Euro + gratis FreeBuds Pro 2

Umsonst zur HUAWEI Watch Ultimate: Bluetooth-Kopfhörer mit ANC

Neben der starken HUAWEI Watch Ultimate bekommst du aktuell für 849 Euro aber noch die FreeBuds Pro 2 Bluetooth-Kopfhörer on top! Hierbei handelt es sich wirklich um ein hervorragendes gratis Extra – einzeln kosten die In-Ears nämlich rund 140 Euro oder mehr. Und auch technisch wissen die Stöpsel definitiv zu überzeugen. Dies fängt schon beim guten Tragekomfort dank drei unterschiedlicher Ohrpolsterpaare an und wird mit dem ausgewogenen Klang samt starkem Bass fortgeführt. Dabei verfügen die Kopfhörer nicht nur über Active Noise Cancelling (ANC), sondern ebenso über einen praktischen Transparenz-Modus.

Wir konnten die FreeBuds Pro 2 sogar schon selbst testen und uns dabei von der hohen Qualität der Bluetooth-Kopfhörer überzeugen. In unserem Test stach dabei zusätzlich noch die unkomplizierte und intuitive Steuerung besonders positiv hervor. Hierbei handelt es sich also um ein waschechtes Top-Extra zur HUAWEI Watch Ultimate.

HUAWEI Watch Pro 4: Weitere Smartwatch im coolen Bundle

Neben der HUAWEI Watch Ultimate gibt es mit der HUAWEI Watch Pro 4 bis zum 19. Juli noch ein weiteres cooles Smartwatch-Bundle. Die neue Uhr kannst du jetzt nämlich für 549 Euro in Ozeanblau vorbestellen – und als Geschenk gibt’s die FreeBuds 5i (99 Euro UVP) umsonst dazu! Für nur 9,99 Euro extra, kannst du dir mit der HUAWEI Scale 3 noch eine praktische Wage zum kleinen Preis sichern.

Elegant und mit vielen tollen Features: Die HUAWEI Watch Pro 4

Die HUAWEI Watch Pro 4 zeichnet dabei unter anderem eine besonders lange Akkulaufzeit von 24 Tagen (im Spar-Modus) aus. Selbstverständlich verfügt die Smartwatch gleichzeitig aber ebenso über viele Gesundheitsfeatures wie ein EKG und liefert dir unterwegs eine genaue Navigation über GPS. Zusätzlich kannst du auch mit dieser Uhr tauchen gehen, jedoch nur bis zu 30 Meter Tiefe. Dafür kannst du über eine eSIM mit der Smartwatch telefonieren. Die Watch Pro 4 besteht dabei übrigens aus Luft- und Raumfahrt-klassifiziertem Titanium und Saphirglas – eventuelle Stürze hält das Wearable also problemlos aus. Die Smartwatch wird ab dem 18. Juli ausgeliefert.

→ HUAWEI Watch Pro 4 für 549 Euro + gratis FreeBuds 5i