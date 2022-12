Mit der Bahn quer durch Europa? Rabatt auf alle Tickets sichern

An kalten und grauen Wintertagen denkt man gerne schon an den nächsten Sommer und plant bereits den nächsten Urlaub. Klimafreundlich und komfortabel geht es mit der Bahn. Doch ist das Buchen einer Reise über die Landesgrenzen hinweg nicht einfach. So muss man bei vielen Verbindungen mehrere Tickets buchen. Nicht so mit Interrail. Mit einem Interrail-Pass kann man mit einem Ticket in jedes Land in Europa reisen, oder sogar eine Rundreise durch mehrere Länder machen.

Interrail-Tickets mit 10 Prozent Rabatt: Nicht nur für junge Leute

Aktuell läuft bei Interrail der Winter-Sale. Hierbei bekommst du 10 Prozent Rabatt auf alle Pässe. Noch keine Ahnung, wohin dein Urlaub gehen soll oder wann du fahren möchtest? Ein Interrail-Pass ist ab Kauf für 9 Monate gültig und muss erst unmittelbar vor der Reise aktiviert werden.

→ Jetzt Interrail-Tickets mit 10 Prozent Rabatt kaufen

Gab es Interrail-Tickets früher nur für junge Reisende, sind sie heutzutage für jedermann unabhängig vom Alter erhältlich. Reisende bis 27 und ab 60 Jahren erhalten die Tickets jedoch bis zu 25 Prozent günstiger. Gegen Aufpreis kannst du sogar in der ersten Klasse reisen.

Beim Kauf kannst du zwischen Monatstickets und Tagestickets wählen. Mit dem preiswertesten Pass kannst du für 221 Euro an vier beliebigen Tagen innerhalb eines Monats reisen. Somit eignet sich dieses Ticket perfekt, um zu einem Urlaubsziel und zurückzufahren. Weiterhin hast du dann noch zwei Reisetage übrig, die du etwa für Tagesausflüge mit dem Zug nutzen kannst.

Beispiel gefällig: Eine Reise von Köln nach Barcelona und zurück kostet beim französischen Bahnunternehmen SNCF im günstigsten Fall 246 Euro. Diesen Preis bekommst du jedoch nur an ausgewählten Tagen und kannst nicht umbuchen. Mit dem Interrail-Ticket zahlst du nur 221 Euro + Sitzplatzreservierungen und bist flexibel unterwegs. Überdies kannst du noch an zwei weiteren Tagen in deinem Urlaub herumfahren. Party-Ausflug nach Lloret de Mar oder zum Wandern in die Pyrenäen – kein Problem.

Möchtest du einen oder mehrere Monate unbegrenzt reisen, gibt es auch Monatstickets, bei denen du an jedem Tag reisen darfst. Dabei gibt es Tickets, die nur in einem Land gelten, als auch Pässe für ganz Europa.

Bahn-Tickets mit 10 Prozent Rabatt im Überblick

Hier siehst du die beliebtesten Pässe mit 10 Prozent Rabatt im Überblick. Auf der Webseite von Interrail sind noch viele weitere Pässe verfügbar. Gegen Aufpreis ist bei allen Tickets und Altersgruppen das Fahren in der ersten Klasse möglich. Erwachsene können zwei Kinder (bis 11 Jahre) pro Person kostenlos mitnehmen.

4 Tage in einem Monat

für Jugendliche (12 bis 27 Jahre): 167 Euro (statt 185 Euro)

für Erwachsene (28 bis 59 Jahre): 221 Euro (statt 246 Euro)

für Senioren (60+ Jahre): 199 Euro (statt 221 Euro)

1 Monat quer durch Europa

für Jugendliche (12 bis 27 Jahre): 453 Euro (statt 503 Euro)

für Erwachsene (28 bis 59 Jahre): 603 Euro (statt 670 Euro)

für Senioren (60+ Jahre): 543 Euro (statt 603 Euro)

Wo kann ich mit dem Interrail-Pass Bahn fahren?

Der Interrail-Pass gilt in allen Ländern der Europäischen Union sowie Großbritannien, Norwegen, Schweiz, Türkei und einigen weiteren Ländern. Auf dieser Karte siehst du einige mögliche Verbindungen quer durch Europa. Eine vollständige Karte als PDF kannst du dir hier herunterladen.

Nur einige, mögliche Verbindungen mit Interrail

Beim Reisen kannst du den kompletten Nah- und Fernverkehr aller nationaler Bahngesellschaften der teilnehmenden Länder nutzen. Auch Nachtzüge sind mit inbegriffen, wodurch du dir auf längeren Reisen das Hotel sparen kannst. Einzige Zusatzkosten sind die in manchen Ländern notwendigen Sitzplatzreservierungen. Auf der Website von Interrail kannst du auch schon vor dem Kauf eines Passes nach Verbindungen suchen und auch die Kosten für die Sitzplatzreservierung einsehen.