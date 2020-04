Günstig mit dem Handy telefonieren: Viele neue Aktionstarife

Drillisch Online

Simply

Möchtest du vor allem einen Tarif nutzen, der eine geringe monatliche Grundgebühr kostet, ist aktuell ein Blick auf das Angebot von simply lohnenswert. Denn dort bekommst du den Tarif LTE 1000 gleich in doppelter Hinsicht zu besseren Konditionen. Es sind nämlich nicht nur 2 statt 1 GB LTE-Datenvolumen pro Monat mit bis zu 50 Mbit/s im Download über das Netz von Telefónica Deutschland inklusive, sondern der Tarif ist auch preislich günstiger zu bekommen. Für 4,99 statt für 6,99 Euro monatlich. Über die Grundgebühr ist auch eine Telefonie- und SMS-Flat innerhalb Deutschlands bereits abgedeckt.

WinSIM

Wenn du monatlich nicht mehr als 5 GB LTE-Datenvolumen für deine Smartphone-Nutzung benötigst, lohnt sich ein Blick auf den neuen Aktionstarif von WinSIM. Denn aus dem Tarif LTE All 3 wird vorübergehend das Angebot LTE All 3 + 2 GB. Für 7,99 Euro monatlich kannst du also bis zu 5 GB mit bis zu 50 Mbit/s im LTE-Netz von Telefónica Deutschland versurfen. Und eine Flatrate für unbegrenzt viele Standard-Telefonate und -SMS innerhalb Deutschlands bekommst du on top dazu.

sim.de

Klingt gut? Geht aber noch besser! Allerdings nur heute – am 23. April – und nur bei sim.de. Denn dort bekommst du den Dreifach-Flat-Tarif LTE All 500 + 4500 MB mit 5 GB LTE-Datenvolumnen pro Monat (max. 50 Mbit/s) im Netz von Telefónica Deutschland jetzt und nur noch für ganz kurze Zeit für 5,99 Euro monatlich. Hinzu kommt einmalig ein Anschlusspreis von 9,99 Euro bei 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit. Soll der Vertrag nur mindestens einen Monat laufen, musst du zusätzlich 19,99 Euro in deine Tarifkalkulation einplanen.

PremiumSIM

Bei PremiumSIM steht in dieser Woche der Tarif LTE M im Mittelpunkt der Vermarktung. Für 9,99 Euro pro Monat bekommst du nicht nur 4 GB LTE-Datenvolumen im Netz von Telefónica Deutschland, sondern 7 GB. Die maximal mögliche Download-Geschwindigkeit liegt bei 50 Mbit/s. Außerdem ist eine Sprach- und SMS-Flatrate über die monatliche Grundgebühr bereits abgedeckt.

handyvertrag.de

Noch mehr LTE-Datenvolumen gibt es aktuell im Aktionstarif von handyvertrag.de: 12 GB für 14,99 Euro pro Monat. Und natürlich ist auch hier das unbegrenzte Telefonieren und SMS schreiben über die Grundgebühr schon abgedeckt. Normalerweise kostet dieser Tarif 22,99 Euro pro Monat und es sind nur 10 GB LTE-Datenvolumen inklusive.

maxxim

Zumindest für ein Jahr sind die Allnet-Flat-Tarife von maxxim zum Sonderpreis zu haben. Sie beinhalten neben einer Sprach- und SMS-Flat auch eine Internet-Flat mit wahlweise 2, 3 oder 5 GB LTE-Datenvolumen (maximal 50 Mbit/s) im Telefónica-Deutschland-Netz. Dabei kostet der 2 GB Tarif während des ersten Jahres nur 6,99 Euro monatlich (statt 8,99 Euro), der 3 GB Tarif 7,99 Euro (statt 9,99 Euro) und der 5 GB Tarif 12,99 Euro (statt 14,99 Euro). Eher halbherzige Preissenkungen, aber wir wollten sie dir nicht vorenthalten.

Bei allen hier genannten Tarifen von Drillisch Online gilt: Du kannst zwischen einem Monat und zwei Jahren Mindestvertragslaufzeit wählen. Entscheidest du dich für die kurze Laufzeit, musst du außer beim Aktionstarif von sim.de einmalig 9,99 Euro Anschlusspreis zahlen. Zudem ist bei allen Tarifen eine Datenautomatik voreingestellt, durch die jeden Monat Mehrkosten entstehen können. Du kannst diesen Tarifbestandteil aber jederzeit deaktivieren. Und: Alle Aktionstarife sind nur bis zum 28. April um 11 Uhr zu haben.

Bild Connect

Wenn Du gerne die Premium-Inhalte von bild.de liest, solltest du dir das Frühlings-Special von Bild Connect genauer ansehen. Denn dort bekommst du den Tarif Flat LTE L 5 GB aktuell zum Sonderpreis. Aber nur wenn du dich für eine mindestens zweijährige Vertragslaufzeit entscheidest. Statt 13,99 Euro monatlich musst du dann nur 9,99 Euro pro Monat zahlen und bekommst dafür nicht nur eine Internet-Flat mit 5 GB LTE-Datenvolumen und 50 Mbit/s im Downstream, sondern auch eine Flat für Telefonie und SMS innerhalb Deutschlands. Und darüber hinaus ist ein Abonnement zur Lektüre von Bild+-Inhalten im Wert von 7,99 Euro pro Monat inklusive. Auch dieser Tarif steht ausschließlich im Netz von Telefónica Deutschland zur Verfügung.

klarmobil.de

Eine neue Sonderaktion hat auch der Mobilfunk-Discounter klarmobil.de gestartet. Dort bekommst du jetzt in drei Allnet-Flat-Tarifen im Netz der Deutschen Telekom 2 GB LTE-Datenvolumen pro Monat geschenkt. Eine Sprach- und SMS-Flat ist in allen drei Tarifen neben einer Internet-Flat inklusive. Die Sonderaktion ist noch bis zum 25. Mai gültig.

Im Klartext heißt das: Für 9,99 Euro pro Monat erhältst du 5 statt 3 GB LTE-Datenvolumen mit bis zu 25 Mbit/s im Downstream, für 14,99 Euro sind es 7 statt 5 GB und wenn du 12 statt 10 GB monatlich nutzen möchtest, musst du 19,99 Euro pro Monat bezahlen. Wenn du mit bis zu 50 Mbit/s im Telekom-LTE-Netz surfen möchtest, ist das für 3 Euro mehr pro Monat möglich.

Wichtig dabei: Nach Ende der Mindestvertragslaufzeit von zwei Jahren erhöht sich die Grundgebühr auf bis zu 29,99 Euro. Du solltest deinen Vertrag also rechtzeitig wieder kündigen, um nicht in eine Kostenfalle zu tappen. Unser Kündigungswecker hilft dir dabei.

1&1

Wenn du bei 1&1 eine Allnet-Flat im Telefónica-Netz buchst, kannst du aktuell ebenfalls sparen. Denn abhängig vom gewählten Tarif musst du zwischen vier und sechs Monaten keine Grundgebühr zahlen. Und im Anschluss berechnet dir 1&1 bis zum zehnten Abrechnungsmonat eine reduzierte Grundgebühr. Erst danach gilt der Regelpreis. Die Aktion gilt nur für Tarife mit zweijähriger Mindestvertragslaufzeit.

Telekom startet neue Discountmarke fraenk

Doch nicht nur Aktionstarife sind in Deutschland neu verfügbar. Auch einen komplett neuen Anbieter kannst du nutzen: fraenk. Die neue Discount-Marke der Deutschen Telekom kannst du nur per App buchen. Im Kern steht dir für 10 Euro pro Monat eine Dreifach-Flat mit 4 GB LTE-Datenvolumen (bis 25 Mbit/s im Downstream) zur Verfügung. Alle Details findest du unter fraenk.de beziehungsweise in unserer ausführlichen Tarifvorstellung.