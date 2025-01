Mit ANC für unter 70 Euro: Teufel Kopfhörer so günstig, wie noch nie zuvor

Nur 69,99 Euro (+ 4,99 Euro Versandkosten) verlangt Teufel gerade für die Airy TWS 2. Das sind satte 30 Euro weniger als der UVP. Was du dafür alles bekommst und ob sich der Deal lohnt, erfährst du hier.

Das können die Teufel-Kopfhörer und so gut ist der Preis

Die Teufel Airy TWS 2 liefern dir einen tollen Klang für unterwegs oder zu Hause. Mit ANC ausgestattet blenden sie störende Geräusche aus der Umgebung einfach aus und IPX4-Zertifizierung schützt sie vor Spritzwasser. Und dank des Ladeetuis kommst du auf eine ordentliche Gesamtlaufzeit von bis zu 42 Stunden! Möchtest du mehr über die Kopfhörer wissen, empfehlen wir dir unseren Testbericht, bei dem sie eine durchaus ordentliche Wertung von 76/100 Punkten erreicht haben.

Unser Testfazit liest du aber hier direkt in aller Kurzform: „Teufel verlangt für die Airy TWS 2 rund 100 Euro. Das ist nicht zu viel. Dennoch dürften die Kopfhörer auch nicht teurer sein. Dafür ist das ANC zu ausbaufähig und der Klang zu unpräzise. Wer Kopfhörer mit warmem und energischem Sound sucht, die perfekt im Ohr sitzen, der sollte sich die Teufel Airy TWS 2 aber einmal genauer ansehen. Auch, weil die Berliner die Kopfhörer in gleich fünf Farben anbieten. Und nach dem Angucken am besten gleich auch in den Gehörgang schieben und Probehören.“ –> Bereits für 100 Euro fand mein Kollege Blasius die Kopfhörer nicht zu teuer. Dadurch, dass du jetzt aber sogar für unter 70 Euro dran kommst, sind sie ein echter Preistipp!

Schauen wir nun auf den Preis. Statt ursprünglich 99,99 Euro, zahlst du jetzt nur noch 69,99 Euro für die In-Ear-Kopfhörer des deutschen Herstellers. Das sind nicht nur 30 Prozent Rabatt, sondern du bekommst sie auch zum besten Preis jemals (siehe Preisvergleich). Im Netz sind die Bluetooth-Kopfhörer gerade außerdem nirgendwo sonst so günstig. Du machst also einen guten Deal!