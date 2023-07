Mit Absaugstation nur 500 Euro: Top-Saugroboter zum Mega-Preis

Die Q-Serie von Roborock stellt eine preiswerte Alternative zu den High-End-Modellen aus der S-Reihe dar. So kommst du dank eines 80-Euro-Rabatts per Coupon jetzt für lediglich 499 Euro an den Roborock Q7 Max+ Saugroboter plus Absaugstation. Für dieses verhältnismäßig kleine Preisschild wird dir aber dennoch einiges geboten. So verfügt der Haushaltshelfer über eine gute Saugleistung samt Wischer, eine hervorragende Navigation sowie den gewohnt tollen App- und Update-Support von Roborock.

Hohe Saugkraft zum kleinen Preis: Hier punktet der Saugroboter

Der Angebotspreis von 499 Euro macht den Roborock Q7 Max+ zu einem Preis-Leistungs-Tipp in Sachen Saugkraft. Mit 4.200 Pa verfügt der kleine Helfer nämlich über ordentlich Power und kann so selbst schweren Dreck problemlos aufsaugen. Da auf eine Bodenrolle aus Silikon gesetzt wurde, verheddern sich dabei deutlich weniger Haare im Sauger.

Die ausgezeichnete Navigation sorgt zudem dafür, dass der Saugroboter nirgendwo hängen bleibt und er sogar auf mehreren Etagen zum Einsatz kommen kann. Dafür werden verschiedene Karten gespeichert, du musst den Roboter lediglich hoch- und runtertragen. In unserem Test klappte die Navigation so stets einwandfrei.

Die Entleerungsstation macht den Sauger zusätzlich zum vollautomatischen Haushaltshelfer. So säubert sich das Gerät komplett eigenständig – du musst den Staubsaugerbeutel der Station anschließend nur alle paar Wochen entleeren. Wie bei Roborock gewohnt, wird das tolle Gesamtpaket um die exzellente App und den langlebigen Update-Support erweitert. Über die App hast du die volle Kontrolle über den Saugroboter und kannst beispielsweise auch besondere Reinigungs-Modi einstellen.

Hier musst du Abstriche machen

Natürlich kann aber nicht alles so hervorragend sein wie bei den Top-Modellen der Marke. Während High End Saugroboter wie der S7 Max Ultra über eine vibrierende Wischplatte verfügen, kommt beim Roborock Q7 Max+ ein waschbares Mikrofaser-Wischtuch zum Einsatz. Staub wird mit diesem ebenfalls perfekt aufgewischt, festsitzende Flecken konnten in unserem Test aber nicht ganz so gut gereinigt werden. Dafür liegt der Q7 Max+ preislich teilweise fast die Hälfte unter den Spitzen-Modellen der Marke. Im Angebot zahlst du jetzt sogar nur 499 Euro für den dennoch starken Saugroboter.

Auf dem Preisschild bei Amazon stehen zunächst noch 579 Euro. Allerdings ist darunter ein aktivierbarer Coupon versteckt. Setzt du das Häkchen, werden an der Kasse 80 Euro abgezogen und du landest beim Tiefpreis von unter 500 Euro. Damit ist der Roboter fast wieder zum Prime-Day-Preis zu haben – nur, dass das Angebot jetzt für alle und ohne Abo-Einschränkung gilt. Noch günstiger ist der Roboter übrigens, wenn du auf die Absaugstation verzichtest. Aber die macht das Angebot erst so richtig attraktiv.