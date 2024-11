Mit 120 Hz & Ambilight: Philips OLED-TV satte 800 Euro günstiger

Grund für das TV-Schnäppchen sind die aktuellen Black Deals bei MediaMarkt. Hiermit greift der Elektronikhändler der Black Week voraus und sorgt jetzt bereits für echte Top-Deals zu Tiefstpreisen. Beim erneuten Blick durch die Angebote sind wir nun etwa auf ein starkes Angebot zu einem Philips Ambilight OLED-TV gestoßen. Hier zieht MediaMarkt nämlich mal einfach 800 Euro vom UVP ab! Dadurch ist der 4K-Fernseher so günstig wie noch nie zuvor.

Philips Ambilight OLED-TV: Top-Technik mit flüssiger 120-Hz-Darstellung

Bevor wir genauer auf den Riesen-Rabatt und den daraus resultierenden neuen Tiefstpreis eingehen, schauen wir uns den 4K-Fernseher erst mal genauer an. Im Angebot ist der Philips 55OLED759/12. Wie der Name schon andeutet, handelt es sich hierbei um einen 55 Zoll großen OLED-TV aus dem Hause Philips. Und wie bei Geräten des Herstellers üblich, kannst du dich auch hier über die coole Ambilight-Technologie freuen. Durch rückseitig verbaute LEDs wird hierdurch ein einzigartiges Fernseherlebnis erzeugt, welches deinen TV sogar noch größer wirken lässt.

Doch natürlich weiß der 4K-Fernseher auch abseits von Ambilight zu überzeugen. So liefert er dir gestochen scharfe Bilder in 4K samt HDR und einer tollen Farbwiedergabe. Aufgrund der OLED-Technologie werden zudem Schwarztöne noch besser dargestellt, was für einen satten Kontrast sorgt, den LED-Fernseher nicht erreichen können. Insbesondere für Gamer und für rasante Actionfilme ist auch die flüssige Bilddarstellung mit 120 Hz enorm wichtig.

Gegeizt wird obendrein ebenfalls nicht bei den Anschlüssen. Philips hat dem OLED-TV beispielsweise gleich 6 HDMI-Stecker verpasst, vier davon sind HDMI 2.1 mit 4K/120Hz (einer davon mit eARC). Und auch sonst sind mit mehreren USB- und einem LAN-Slot sowie einem digitalen Audioausgang alle wichtigen Anschlüsse vorhanden. Via WLAN kannst du den 4K-Fernseher selbstverständlich auch drahtlos mit dem Internet verbinden und so auf beliebte Streaming-Dienste zugreifen.

Preissturz: So günstig war der 4K-Fernseher noch nie

Technisch holst du dir mit dem OLED-TV von Philips also wirklich ein echtes Top-Gerät ins Wohnzimmer. Dementsprechend hoch ist eigentlich auch der UVP von 1.799 Euro. Während der Black Deals (bis 8.11.) streicht MediaMarkt hiervon aktuell jedoch satte 800 Euro, sodass schlussendlich noch 999 Euro auf der Rechnung stehen. Der Versand ist zudem kostenfrei. Wie stark der Deal wirklich ist, zeigt aber erst der Blick auf den Preisverlauf.

Wie du siehst, war der OLED-TV zuvor noch nie so günstig wie aktuell bei MediaMarkt. Wer also einen Premium-Fernseher zum verhältnismäßig kleinen Preis sucht, macht hier einen echten Top-Deal.

Wenn du auf die Ambilight-Technologie verzichten kannst und du nochmal 100 Euro mehr sparen möchtest, können wir dir alternativ auch dieses Angebot zu einem LG-OLED absolut empfehlen. Sonst kannst du dich auf der Aktionsseite zu den Black Deals natürlich auch selbst nach coolen Schnäppchen umsehen.