Mit 1 TB SDD & OLED-Display: Asus-Notebook perfekt für Videobearbeitung & Streaming

Das Asus Vivobook Pro 15 bietet dir mit seinem farbgenauen OLED-Display, dem leistungsstarken AMD Ryzen 7 Prozessor sowie einer 1 TB SSD-Festplatte alle Voraussetzung für ein Top-Notebook. Dabei kannst du den Laptop genauso gut fürs mobile Arbeiten wie für die private Nutzung zum Streamen verwenden. Vor allem bei Letzterem macht sich das tolle OLED-Display bezahlt. Bei MediaMarkt kostet das Vivobook Pro 15 mit Windows 11 aktuell 899 Euro.

Perfekt für die Videobearbeitung und mobiles Arbeiten

Wie bereits erwähnt, bekommst du mit dem Asus Vivobook Pro 15 ein äußerst vielseitiges Gerät. Das Notebook überzeugt dabei auf den ersten Blick vor allem mit seinem 15,6 Zoll großen OLED-Display. Dieses besticht mit einer tollen Farbwiedergabe, hohen Kontrastwerten und einer Full-HD-Auflösung. Das Display kommt dabei auf eine Bildwiederholrate von 60 Hz. Ein weiteres Highlight ist der verbaute AMD Ryzen 7 5800H 8-Kern-Prozessor, mit einer Turbo-Taktfrequenz von 4.4 GHz. Diesem werden 16 GB Arbeitsspeicher zur Seite gestellt. In Kombination mit dem tollen Display eignet sich der Laptop dadurch etwa perfekt für Bild- und Videobearbeitung. Doch auch beim privaten Surfen und Streamen machen sich die schnelle Rechenleistung und der OLED-Bildschirm positiv bemerkbar. Für die Grafik ist übrigens eine AMD Radeon Karte verantwortlich.

Vor allem für die Videobearbeitung braucht man zusätzlich aber auch eine große Festplatte. Zum Glück hat Asus beim Vivobook Pro 15 hierbei ebenso vorgesorgt. So setzt man bei dem Notebook auf eine 1 TB große SSD-Festplatte. Diese liefert dir nicht nur reichlich Speicherplatz, sondern sorgt auch für ein schnelles hochfahren. Damit du direkt loslegen kannst, wurde zudem Windows 11 Home vorinstalliert. Der Akku besitzt eine Kapazität von 63 Wh. Abgerundet wird das tolle Gesamtpaket von einer Vielzahl an Anschlüssen. So gibt’s gleich drei USB Typ-A-Slots (zweimal 2.0, einmal 3.2), einen USB Typ-C-Stecker (3.2 Gen 1), einen HDMI 1.4-Anschluss sowie einen 3,5 mm Klinkenstecker. Für Videocalls stehen dir außerdem eine HD-Webcam sowie ein integriertes Mikrofon zur Verfügung. Selbstverständlich funkt das Notebook ebenfalls über WLAN und Bluetooth 5.0.

Vivobook Pro 15 im Angebot – Ein guter Deal?

Technisch weiß das Vivobook Pro 15 mit seinem Preisschild von 899 Euro also wirklich zu überzeugen. Wenn du also einen vielseitig einsetzbaren Laptop suchst, könnte das Asus-Notebook genau richtig für dich sein. Alternativ gibt es aber auch noch weitere Notebooks mit AMD-Hardware und Windows 11 Home im Angebot bei MediaMarkt.

→ Vivobook Pro 15 für 899 Euro